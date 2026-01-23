védelembudakeszi vadasparkpilisi parkerdővadmacska

Vadmacskák az utakon: életet menthet a lassabb vezetés

A párzási időszakban a vadmacskák gyakrabban keresztezik a főútvonalakat a Pilis térségében. A Budakeszi Vadaspark arra kéri az autósokat, vezessenek fokozott figyelemmel, és jelezzék a gázolásokat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 23. 9:28
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri a vadmacskák védelme érdekében: az állatok párválasztási időszaka februártól márciusig tart, ebben az időszakban nagyobb területeket járnak be és gyakrabban haladnak át főútvonalakon, ami gázoláshoz vezethet.

06 January 2026, Lower Saxony, Laatzen: A cat stands in the snow on a road in the Hanover region in the early morning. Photo: Julian Stratenschulte/dpa (Photo by JULIAN STRATENSCHULTE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Illusztráció Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP/DPA

A Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. pénteken közleményében arra kérte az autósokat, hogy 

körültekintően vezessenek, illetve ha gázolt egyedeket észlelnek a Pilis Parkerdő és a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén, jelezzék a vadaspark és a természetvédelmi őrszolgálatnak.

A Budakeszi Vadaspark a Pilisi Parkerdő és a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2021-től működik együtt a fokozottan védett vadmacska védelme érdekében; a partnerség nemcsak élőhelyvédelemre, elárvult kölykök felnevelésére, vadkamerázásra terjed ki, hanem a veszélyeztető tényezők minimalizálására és az elhullott egyedek begyűjtésére, vizsgálatára is – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Kállai Márton)


