Vadmacskák az utakon: életet menthet a lassabb vezetés

A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri a vadmacskák védelme érdekében: az állatok párválasztási időszaka februártól márciusig tart, ebben az időszakban nagyobb területeket járnak be és gyakrabban haladnak át főútvonalakon, ami gázoláshoz vezethet.

Illusztráció Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP/DPA

A Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. pénteken közleményében arra kérte az autósokat, hogy

körültekintően vezessenek, illetve ha gázolt egyedeket észlelnek a Pilis Parkerdő és a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén, jelezzék a vadaspark és a természetvédelmi őrszolgálatnak.

A Budakeszi Vadaspark a Pilisi Parkerdő és a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2021-től működik együtt a fokozottan védett vadmacska védelme érdekében; a partnerség nemcsak élőhelyvédelemre, elárvult kölykök felnevelésére, vadkamerázásra terjed ki, hanem a veszélyeztető tényezők minimalizálására és az elhullott egyedek begyűjtésére, vizsgálatára is – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Kállai Márton)