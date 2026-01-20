macskacsillagvizsgálóhideg

Szép kövérre hízott a csillagvizsgáló asztromacskája, hamarosan meg is nézhetik az érdeklődők + fotók

Óriásmacskának is nevezik, de az igazi nevét a cikkben találja.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/Szegedi Csillagvizsgáló2026. 01. 20. 16:12
A Szegedi Csillagvizsgáló macskája, Vega Fotó: Szegedi Csillagvizsgáló Forrás: Facebook
Vega őrzi a Csillagvizsgálót és várja a simogatásokat – írja a közösségi oldalán a Szegedi Csillagvizsgáló. 

Az asztromacska, ha nem is élvezi, de elég jól tolerálja a fogvacogtató hideget, napi rendszerességű ellátása pedig olyan jól sikerül, hogy a végén még felmerül a diéta gondolata… – fejtegetik, és tréfásan megjegyzik, hogy nem, de azért aggasztónak találják a macska súlygyarapodását, mert attól tartanak, hogy az állat nem fog beférni a neki készített macskaházba. 

Ugyanakkor emlékeztetnek, a legtöbb kóbor macska nem ennyire szerencsés, ezért arra kérnek, hogy akinek van rá lehetősége, biztosítson nekik egy zugot, ahol átvészelhetik a legnagyobb hidegeket, és élelmet is. Vegával egyébként találkozni is lehet, legközelebb január 30-án, amikor az óriásmacska mellett óriásbolygókat is lehet majd látni derült időben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

