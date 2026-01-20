Vega őrzi a Csillagvizsgálót és várja a simogatásokat – írja a közösségi oldalán a Szegedi Csillagvizsgáló.
Szép kövérre hízott a csillagvizsgáló asztromacskája, hamarosan meg is nézhetik az érdeklődők + fotók
Óriásmacskának is nevezik, de az igazi nevét a cikkben találja.
Az asztromacska, ha nem is élvezi, de elég jól tolerálja a fogvacogtató hideget, napi rendszerességű ellátása pedig olyan jól sikerül, hogy a végén még felmerül a diéta gondolata… – fejtegetik, és tréfásan megjegyzik, hogy nem, de azért aggasztónak találják a macska súlygyarapodását, mert attól tartanak, hogy az állat nem fog beférni a neki készített macskaházba.
Ugyanakkor emlékeztetnek, a legtöbb kóbor macska nem ennyire szerencsés, ezért arra kérnek, hogy akinek van rá lehetősége, biztosítson nekik egy zugot, ahol átvészelhetik a legnagyobb hidegeket, és élelmet is. Vegával egyébként találkozni is lehet, legközelebb január 30-án, amikor az óriásmacska mellett óriásbolygókat is lehet majd látni derült időben.
