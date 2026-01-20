Egy vámospércsi rendelőintézetből érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy az egyik kezelésre érkező beteg több tárgyat is el akart lopni, azonban tetten érték – írja a rendőrségi portál.
A vécékefével a nadrágjában akart meglógni az orvosi rendelőből a fülöpi férfi
A férfi épp elköszönt, amikor az egyik nővérnek feltűnt, hogy a páciens lába a duplájára dagadt.
A járőrök a helyszínen el is fogták a tolvajt. Kiderült, hogy az 58 éves férfi egyedül maradt a vizsgálóban, ekkor támadt az az ötlete, hogy magával visz egy védőszemüveget. Ez azonban nem bizonyult elégnek, ugyanis miután kiment a mosdóba, egy vécékefét is megpróbált elemelni úgy, hogy a nadrágja szárába rejtette.
A férfi épp elköszönt, amikor az egyik nővérnek feltűnt, hogy a páciens lába a duplájára dagadt, viszont a percekkel korábban végzett vizsgálaton még egészségesnek bizonyult. Ekkor a fülöpi lakos felhúzta a nadrágja szárát, melyből az egészségügyi személyzet nagy meglepetésére egy vécékefe bukkant elő.
Gyanúsítottként hallgatták ki lopás miatt, beismerő vallomást tett. A nyomozók befejezték az eljárást, az iratokat megküldték az ügyészségre.
