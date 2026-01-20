Rendkívüli

Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból, már tudjuk, miért küldték Kapitány Istvánt

egressy mátyásfiatalfiúeltűnés

Rengeteg a kérdőjel Egressy Mátyás rejtélyes eltűnése körül

Továbbra sem tudni, hol lehet a hétvégén eltűnt Egressy Mátyás. A fiatal fiú együtt indult bulizni a barátaival, ám azóta nem adott életjelet magáról. Az elmúlt napokban többen látni vélték, a rendőrségre is érkeztek bejelentések, hogy zavart állapotban látták a város különböző pontjain. Az is felmerült, hogy a Dunába zuhanhatott. Eközben a fiú iskolájára a fekete zászlót is kitűzték, de a rendőrség továbbra is keresi Egressy Mátyást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 8:24
Eltűnt fiú plakátja a Széll Kálmán téren Egressy Mátyás Ladóczki Balázs
Az egész országot megrázta Egressy Mátyás eltűnése, a 18 éves fiúról továbbra sem lehet semmi biztosat tudni. Információk szerint a fiú január 16-án barátaival együtt bulizott a főváros V. kerületében található Ötkert nevű szórakozóhelyen. Az éjszaka folyamán azonban váratlanul elvált tőlük, majd ezt követően már nem adott életjelet magáról.

Egressy Mátyás kép a Police.hu oldalán
Egressy Mátyás képe a rendőrségi portálon (Fotó: Rendőrség)

Az Ötkert közleménye szerint amikor a fiatalember elhagyta a szórakozóhelyet, sem rendkívüli esemény, sem olyan körülmény nem volt észrevehető, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy intézkedést tett volna szükségessé.

A nyomozás során előkerült kamerafelvételek szerint hajnalban még látták a fiút a Március 15. téren, ahol felszállt egy éjszakai buszra. Információk alapján a járművön elaludt, majd a végállomások között utazott, végül a buszvezető szállította le.

Ekkor már zavart állapotban volt, nem tudta megmondani a nevét, és segítséget kért a közelében lévőktől. Szemtanúk elmondása szerint azt ismételgette, hogy haza szeretne jutni a XI. kerületbe, miközben láthatóan félénk és kiszolgáltatott volt.

A család szerint a fiatalnál korábban ott volt a telefonja, pénztárcája, iratai és lakáskulcsa is, ezek azonban nem kerültek elő. Ruházata sáros volt, ami arra utalhat, hogy elesett vagy bántalmazhatták. Egy személyes tárgyát később Kelenföld térségében találták meg, olyan helyen, ahol a fiúnak a család szerint nem lett volna oka megfordulni.

A fiú hozzátartozói hangsúlyozzák, hogy a fiatal rendezett életet él, sportol, tanulmányai jól haladnak, és semmi nem utalt arra, hogy el akar tűnni. Attól tartanak, hogy a fiatal valamilyen támadás áldozatává válhatott. A rendőrség az ügyet eltűnésként kezeli, a körülmények tisztázása folyamatban van.

 

Fals információk jelentek meg

„Köszönjük mindenkinek a segítséget, megtalálták” – írta vasárnap este annak a Facebook-csoportnak az adminisztrátora, amelyet a fiú keresésére hoztak létre. A csoportot nem sokkal később, miután a magyar sajtó nagy része átvette az információt, felfüggesztették, és

a hírt a család, valamint a hivatalos források is cáfolták.

A Blikk beszámolója szerint többszöri próbálkozás után vasárnap este fél tizenegy körül sikerült elérniük Egressy Mátyás édesapját, aki határozottan cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint fia előkerült volna. Az apa elmondta:

Nincs meg a fiam, fals információ terjed a neten.

Miután a közösségi médiában elterjedt a hír, hogy megtalálták Mátyást, az Index megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. A hatóság a közösségi oldalakon terjedő információkkal ellentétben azt közölte, hogy továbbra is nagy erőkkel keresik az eltűnt fiút.

 

Bűncselekménytől tart a család

A család korábban attól tartott, hogy a fiatal bűncselekmény áldozata lehetett. Dorka, az eltűnt fiú testvére a Borsnak úgy nyilatkozott:

elképzelhető, hogy Mátyást a szórakozóhelyen bedrogozták, majd kirabolták és bántalmazták.

– Az utóbbi időben az ismerőseinkkel is történt hasonló. A fiúkat becuccozzák, kifosztják. Folyamatosan keressük, nagyon aggódunk érte – mondta akkor a lány.
 

Egressy Mátyás lakáskulcsát találhatták meg

Sajtóértesülések szerint egy dunai hajó kamerája rögzítette, ahogy vasárnap reggel valaki a Lánchídról a Dunába zuhan. Felmerült, hogy az eset összefüggésben állhat az eltűnt fiú ügyével. A Blikk úgy tudja, hogy a Lánchídon találtak egy kulcscsomót is, ami a fiúhoz köthető. A portál információi szerint egyre több jel mutat arra, hogy Mátyás zuhant bele a folyóba. Úgy fogalmaznak, hogy megbízható helyről tudják, hogy igazak lehetnek a feltételezések, hogy

a Dunába esett a 18 éves fiú.

Kamerafelvételek bizonyítják, hogy a fiatalember felsétált vasárnap reggel a Lánchídra, azonban egy felvétel sincs arról, hogy lement volna onnan. Ezt erősíti az is, hogy egy kulcscsomót találtak a híd azon pontján, ahonnan valaki a folyóba zuhant. A lap úgy tudja, hogy a fiú édesapja azóta azonosította a kulcscsomót. A portál elérte Egressy Mátyás nagynénjét, aki a sírva kérte őket, hogy hagyják most békén a családot, várjanak a rendőrség tájékoztatására.

 

Az Örs vezér terén látták az eltűnt fiatalt

Egy 16 éves fiú azt mondja, hogy az eltűnése után látta az Örs vezér terén Egressy Mátyást, és már vallomást is tett a XI. kerületi kapitányságon. A fiatal a Blikknek is megszólalt, és részletesen beszámolt arról, hogy egy barátjával hajnali 4 óra 20 perc környékén érkeztek meg az Örs vezér terére, az Árkáddal szembeni nagy, fekete épülethez, ahonnan az aluljáró felé vették az irányt.

Láttunk egy akkor számunkra még ismeretlen fiút, aki az iPhone telefonját kereste. Megállított engem is és a barátomat is, hogy nem láttuk-e a telefonját.

Nemleges választ adtak és folytatták útjukat, de hallották, hogy mástól is ugyanezt kérdezte. Leültek a megállóban, ahol azt is látták, hogy a fiú felszállt a gödöllői HÉV-re.

Húsz perccel később már úgy sejtette, hogy Mátyás egy megálló után leszállhatott, ugyanis újra az Örs vezér terén látta a fiút. Ekkor már ő szólította le.

Megkérdeztem tőle, hogy meglett-e a telefonja, és mondta, hogy nem. Én meg a barátaim megkérdeztük, hogyan került ide,

amire Mátyás azt válaszolta, nem tudja, semmit nem tud. Azt azért elmondta, hogy a XI. kerületben lakik. A szemtanú szerint a nadrágja és a kabátja bal oldala sáros volt a fiúnak, illetve arról is beszélt, hogy csupán egy igazolványtartó volt nála, amiben benne volt a személyi igazolványa, de Mátyás azt mondta, azzal nem megy sokra.

 

Fekete zászló Mátyás iskoláján

Az MTK Park Teniszklub hétfő reggel feketére változtatta a profilképét a Facebook-oldalán, ezért többen úgy vélik, hogy Egressy Mátyás elhunyt. Később a sportklub köszönetet mondott a példátlan közösségi összefogásért, a megosztásokért és minden segítő szándékú megkeresésért. Ugyanakkor nyomatékosították:

  • A rendőrségi nyomozás továbbra is aktív szakaszban van, és a klub nem rendelkezik új, publikálható adattal.
  • A család nyomatékos kérésére arra kérik a lakosságot, hogy hagyjanak fel a találgatásokkal és az ellenőrizetlen álhírek terjesztésével.
  • Kérik továbbá a magánszféra tiszteletben tartását, és azt, hogy a nyilvánosság ne árassza el privát üzenetekkel az egyesület felületeit.

Hétfőn napközben Egressy Mátyás iskolája, a Vörösmarty Mihály Gimnázium homlokzatára kitették a fekete zászlót, a BorsOnline munkatársa pedig egymást vigasztaló diákokat látott az iskola előtt. A lap úgy tudja, hogy a tanári szoba melletti asztalon mécsesek égnek a diák portréja előtt.

Egy társa arról beszélt a lapnak, hogy reménykednek, hogy Mátyás halálhíre tévesnek bizonyul. Az igazgatóhelyettes kérésére a kegyeleti emlékhelyről fotót nem készített a BorsOnline.

Hivatalosan a rendőrség még mindig eltűntként keresi a 18 éves Egressy Mátyást.

Borítókép: Az eltűnt Egressy Mátyás plakátja a Széll Kálmán téren (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelektojás

Mélyalom és mélyállam egy halmazban

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az egy alomhoz tartozók felismerik egymást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

