Rengeteg a kérdőjel Egressy Mátyás rejtélyes eltűnése körül

Az egész országot megrázta Egressy Mátyás eltűnése, a 18 éves fiúról továbbra sem lehet semmi biztosat tudni. Információk szerint a fiú január 16-án barátaival együtt bulizott a főváros V. kerületében található Ötkert nevű szórakozóhelyen. Az éjszaka folyamán azonban váratlanul elvált tőlük, majd ezt követően már nem adott életjelet magáról.

Egressy Mátyás képe a rendőrségi portálon (Fotó: Rendőrség)

Az Ötkert közleménye szerint amikor a fiatalember elhagyta a szórakozóhelyet, sem rendkívüli esemény, sem olyan körülmény nem volt észrevehető, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy intézkedést tett volna szükségessé.

A nyomozás során előkerült kamerafelvételek szerint hajnalban még látták a fiút a Március 15. téren, ahol felszállt egy éjszakai buszra. Információk alapján a járművön elaludt, majd a végállomások között utazott, végül a buszvezető szállította le.

Ekkor már zavart állapotban volt, nem tudta megmondani a nevét, és segítséget kért a közelében lévőktől. Szemtanúk elmondása szerint azt ismételgette, hogy haza szeretne jutni a XI. kerületbe, miközben láthatóan félénk és kiszolgáltatott volt.

A család szerint a fiatalnál korábban ott volt a telefonja, pénztárcája, iratai és lakáskulcsa is, ezek azonban nem kerültek elő. Ruházata sáros volt, ami arra utalhat, hogy elesett vagy bántalmazhatták. Egy személyes tárgyát később Kelenföld térségében találták meg, olyan helyen, ahol a fiúnak a család szerint nem lett volna oka megfordulni.

A fiú hozzátartozói hangsúlyozzák, hogy a fiatal rendezett életet él, sportol, tanulmányai jól haladnak, és semmi nem utalt arra, hogy el akar tűnni. Attól tartanak, hogy a fiatal valamilyen támadás áldozatává válhatott. A rendőrség az ügyet eltűnésként kezeli, a körülmények tisztázása folyamatban van.

Fals információk jelentek meg

„Köszönjük mindenkinek a segítséget, megtalálták” – írta vasárnap este annak a Facebook-csoportnak az adminisztrátora, amelyet a fiú keresésére hoztak létre. A csoportot nem sokkal később, miután a magyar sajtó nagy része átvette az információt, felfüggesztették, és

a hírt a család, valamint a hivatalos források is cáfolták.

A Blikk beszámolója szerint többszöri próbálkozás után vasárnap este fél tizenegy körül sikerült elérniük Egressy Mátyás édesapját, aki határozottan cáfolta azokat az információkat, amelyek szerint fia előkerült volna. Az apa elmondta:

Nincs meg a fiam, fals információ terjed a neten.

Miután a közösségi médiában elterjedt a hír, hogy megtalálták Mátyást, az Index megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. A hatóság a közösségi oldalakon terjedő információkkal ellentétben azt közölte, hogy továbbra is nagy erőkkel keresik az eltűnt fiút.