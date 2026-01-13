extrém hidegáldozatgyepes ádámcsillaghegy

Halálra fagyott egy kiskutya Csillaghegyen

Háziállat életét követelte a kegyetlen téli időjárás a III. kerületben.

2026. 01. 13. 17:50
Kutya a hóban Flickr
Csillaghegyen megfagyott egy kiskutya. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie – számolt be a tragikus esetről Gyepes Ádám III. kerületi képviselő. Hangsúlyozta: figyeljünk oda jobban a háziállatainkra, az állattartás nemcsak öröm, hanem felelősség is, és felelősséggel tartozunk a háziállatainkért, a közösségünknek és az államnak is oda kell tennie magát ennek érdekében.

Gyepes Ádám. Forrás: Facebook

A kormánypárti képviselő kiemelte:

Úgy gondoltam, hogy valamit kéne tenni, ezért szalmát hozattam ide a Lékai bíboros térre, Csillaghegyre. Bátran gyertek, és vigyetek a szalmából, hogy ne forduljon elő még egyszer az a helyzet, ami a szegény kiskutyával történt.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Flickr)

