Halálra fagyott egy kiskutya Csillaghegyen

Csillaghegyen megfagyott egy kiskutya. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie – számolt be a tragikus esetről Gyepes Ádám III. kerületi képviselő. Hangsúlyozta: figyeljünk oda jobban a háziállatainkra, az állattartás nemcsak öröm, hanem felelősség is, és felelősséggel tartozunk a háziállatainkért, a közösségünknek és az államnak is oda kell tennie magát ennek érdekében.

