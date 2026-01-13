Ennek ellenére februárban érvényes vezetői engedély nélkül, esős időjárásban, gyér forgalmi viszonyok mellett a férfi az édesanyja autóját vezette Nagykanizsán, ráadásul utasa is volt.
Súlyos balesetet okozott a zalai férfi, aki epilepsziás rohamot kapott vezetés közben
Pénzbüntetésre ítélte a Zalaegerszegi Törvényszék azt a nagykanizsai férfit, aki annak ellenére, hogy a vezetéstől egészségi ok miatt eltiltották, autóba ült, majd epilepsziarohamot kapott, és ezzel súlyos balesetet okozott – tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője. Bartalné Mentes Judit közölte: a vádlottnál gyermekkorában diagnosztizáltak epilepsziát, 2023-ban gépjárművezetésre alkalmatlannak minősítették.
Útközben epilepsziás rohamot kapott, emiatt elvesztette uralmát a jármű felett, amely nekiütközött az előtte szabályosan haladó autónak, majd áttért a szemközti sávba, az úttestről letérve pedig egy fának ütközött, azután visszagurult az útra. A vádlott könnyű, míg utasa nyolc napon túl gyógyuló, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett.
A Nagykanizsai Járásbíróság jogerős büntetővégzésben közúti baleset okozásának vétségében mondta ki bűnösnek a férfit. Kötelezte 390 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére, továbbá két és fél évre eltiltotta a közúti járművezetéstől.
