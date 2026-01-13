Súlyos balesetet okozott a zalai férfi, aki epilepsziás rohamot kapott vezetés közben

Útközben epilepsziás rohamot kapott, emiatt elvesztette uralmát a jármű felett, amely nekiütközött az előtte szabályosan haladó autónak, majd áttért a szemközti sávba, az úttestről letérve pedig egy fának ütközött, azután visszagurult az útra. A vádlott könnyű, míg utasa nyolc napon túl gyógyuló, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett.