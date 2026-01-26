Kulcskérdés lett az energia, seregszemlét tartott a kormányoldal

„Az energia a jövőben nem pusztán gazdasági kérdés lesz, hanem a nemzeti szuverenitás, a versenyképesség és a társadalmi stabilitás egyik kulcstényezője” – írta egy Facebook-bejegyzésében Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, bejelentkezve a XXI. Század Intézet és a Mathias Corvinus Collegium által szervezett Energiaszuverenitás 2026 konferenciáról.

Hidvéghi Balázs elárulta, mi Magyarország jövőjének kulcsa. Forrás: Facebook

Hidvéghi Balázs azt írta: a magyar kormány 2010 óta tudatos és következetes stratégiát folytat Magyarország energiafüggetlenségének megteremtése érdekében. Ennek egyik legfontosabb eleme az energiaforrások és az ellátási útvonalak diverzifikálása, amelynek keretében az elmúlt években jelentősen bővültek a földgáz-összeköttetések a szomszédos országokkal, valamint hosszú távú beszerzési megállapodások is születtek.

Magyarország európai szinten is kiemelkedik

A kormány stratégiai jelentőségű beruházásként tekint a paksi atomerőmű kapacitásának bővítésére, amely hosszú távon garantálja Magyarország stabil, kiszámítható és megfizethető villamosenergia-ellátását.

Az államtitkár szerint a nukleáris energia nélkülözhetetlen pillére a nemzeti energiaszuverenitásnak.

Ezzel párhuzamosan Magyarország európai szinten is kiemelkedő napenergia-beruházásokat valósított meg: a napenergiából előállított villamos energia aránya mára az egyik legmagasabb Európában. Ez tovább erősíti az ország önellátási képességét, miközben csökkenti a külső kitettséget.

Hidvéghi Balázs egyértelművé tette: a kormány nem engedte és a jövőben sem engedi, hogy Magyarországot ideológiai alapon leválasszák az olcsó orosz energiáról. Mint fogalmazott,

ennek köszönhető, hogy fennmaradhatott a rezsicsökkentés, és a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik.

Az államtitkár összegzése szerint az energiapolitika tétje messze túlmutat az árakon:

„Ha energia van, minden van”

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az energiaellátás biztonsága a nemzeti szuverenitás egyik alapfeltétele.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnöke a konferencián megvizsgálta, létezik-e energiaszuverenitás Magyarországon. Hernádi az eseményen arra is rámutatott, hogy Közép-Európa sajátos helyzetben van. Több szakpolitikai szereplő szerint az uniós zöldátállás ráadásul nem csökkentette érdemben az importfüggést, csupán új függőségeket teremtett, miközben Magyarország a paksi bővítésben és az infrastruktúra fejlesztésében látja a kiutat.