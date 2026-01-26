Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

hidvéghi balázsenergiaszuverenitás 2026államtitkár

Kulcskérdés lett az energia, seregszemlét tartott a kormányoldal

Az energia nemcsak gazdasági kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás egyik alapja – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs az Energiaszuverenitás 2026 konferenciáról bejelentkezve. Az államtitkár kiemelte: a magyar kormány 2010 óta következetes stratégiával építi az energiafüggetlenséget, hogy megőrizze a rezsicsökkentést és Magyarország versenyképességét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 15:58
Hidvéghi Balázs, konferencia, energia
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az energia a jövőben nem pusztán gazdasági kérdés lesz, hanem a nemzeti szuverenitás, a versenyképesség és a társadalmi stabilitás egyik kulcstényezője” – írta egy Facebook-bejegyzésében Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, bejelentkezve a XXI. Század Intézet és a Mathias Corvinus Collegium által szervezett Energiaszuverenitás 2026 konferenciáról.

Hidvéghi Balázs elárulta, mi Magyarország jövőjének kulcsa
Hidvéghi Balázs elárulta, mi Magyarország jövőjének kulcsa. Forrás: Facebook

Hidvéghi Balázs azt írta: a magyar kormány 2010 óta tudatos és következetes stratégiát folytat Magyarország energiafüggetlenségének megteremtése érdekében. Ennek egyik legfontosabb eleme az energiaforrások és az ellátási útvonalak diverzifikálása, amelynek keretében az elmúlt években jelentősen bővültek a földgáz-összeköttetések a szomszédos országokkal, valamint hosszú távú beszerzési megállapodások is születtek.

 

Magyarország európai szinten is kiemelkedik

A kormány stratégiai jelentőségű beruházásként tekint a paksi atomerőmű kapacitásának bővítésére, amely hosszú távon garantálja Magyarország stabil, kiszámítható és megfizethető villamosenergia-ellátását. 

Az államtitkár szerint a nukleáris energia nélkülözhetetlen pillére a nemzeti energiaszuverenitásnak.

Ezzel párhuzamosan Magyarország európai szinten is kiemelkedő napenergia-beruházásokat valósított meg: a napenergiából előállított villamos energia aránya mára az egyik legmagasabb Európában. Ez tovább erősíti az ország önellátási képességét, miközben csökkenti a külső kitettséget.

Hidvéghi Balázs egyértelművé tette: a kormány nem engedte és a jövőben sem engedi, hogy Magyarországot ideológiai alapon leválasszák az olcsó orosz energiáról. Mint fogalmazott, 

ennek köszönhető, hogy fennmaradhatott a rezsicsökkentés, és a magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fizetik.

Az államtitkár összegzése szerint az energiapolitika tétje messze túlmutat az árakon: 

„Ha energia van, minden van” 

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az energiaellátás biztonsága a nemzeti szuverenitás egyik alapfeltétele.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnöke a konferencián megvizsgálta, létezik-e energiaszuverenitás Magyarországon. Hernádi az eseményen arra is rámutatott, hogy Közép-Európa sajátos helyzetben van. Több szakpolitikai szereplő szerint az uniós zöldátállás ráadásul nem csökkentette érdemben az importfüggést, csupán új függőségeket teremtett, miközben Magyarország a paksi bővítésben és az infrastruktúra fejlesztésében látja a kiutat.  

A Mol-toronyban tartott konferencián részt vett Hernádi Zsolt mellett Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Schmidt Mária történész és Palkovics László volt technológiai miniszter, kormánymegbízott is. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

Egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu