Energiaszuverenitás: nincs, de igény lenne rá – megszólalt Hernádi Zsolt

– Létezik-e energiaszuverenitás Magyarországon? – tette fel a kérdést Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnöke a XXI. Század Intézet és a Corvinus Collegium által szervezett Energiaszuverenitás 2026 konferencián. Majd egy régi viccet idézve rögtön meg is válaszolta: nincs, de igény lenne rá. A kijelentés jól tükrözi azt a bizonytalan helyzetet, amelyben Európa – és különösen Közép-Európa – energiapolitikája ma vergődik, amikor az energiaszuverenitás kérdése kerül terítékre.

Hernádi Zsolt szerint, Európa energiapolitikája ma vergődik, amikor az energiaszuverenitás kérdése kerül terítékre. Illusztráció. Fotó: Ficsor Márton

Az Európai Unió energiaszükségletének döntő része továbbra is importból származik. Saját földgáztermelése mindössze öt százalékot, míg kőolajtermelése három százalékot fedez. Hernádi szerint az uniós dekarbonizációs törekvések önmagukban nem feltétlenül rosszak, hiszen a zöldátállás számos előnyt ígér, ám a gyakorlatban az elképzelések nem működnek. Jó példa erre, hogy bár a fosszilis energiahordozók aránya az áramtermelésben 2019 és 2024 között 40 százalékról 30 százalékra csökkent, az importfüggés alig változott: 60-ról mindössze 58 százalékra.

A Mol elnöke szerint a probléma gyökere az, hogy

az EU az orosz energiahordozóktól való függést nem megszüntette, csupán lecserélte: az Egyesült Államok vált a legnagyobb LNG-szállítóvá.

Az uniós LNG-import több mint 40 százaléka már Amerikából érkezik, miközben az EU 330 milliárd köbméteres éves gázszükségletének 37 százalékát ma már cseppfolyósított földgáz fedezi.

A zöldülés újabb függőségeket is hozott. A napelemek döntő része Kínából érkezik, ahogyan az akkumulátortechnológia területén is a távol-keleti ország számít meghatározónak. Eközben az áramtermelés zöldítése egyre nagyobb terhelést ró az európai hálózatokra, amelyek átlagosan több mint negyvenévesek, és sok esetben már nem képesek lépést tartani a növekvő igényekkel.

Kína közben más stratégiát követ: folyamatosan bővíti készleteit, fejleszti tárolókapacitásait, növeli a zöldenergia-előállítását, és tudatosan csökkenti importfüggését. Hernádi szerint a dekarbonizáció ott nem cél, hanem eszköz: a végső cél az energiaszuverenitás megteremtése.