Holttestet találtak egy égő hétvégi ház oltása közben Budakeszin

Kigyulladt egy hétvégi faház vasárnap hajnalban Budakeszin, az erdő melletti 30 négyzetméteres, bádogtetős épület oltása közben a tűzoltók egy középkorú férfi holttestére bukkantak – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Budakeszin egy faszerkezetű hétvégi ház teljes terjedelmében égett (Forrás: Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület)

Mukics Dániel tájékoztatása szerint hajnali négy órakor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Budakeszin, az Alma utcában kigyulladt egy épület. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – írta a tűzoltó alezredes.