Holttestet találtak egy égő hétvégi ház oltása közben Budakeszin

Az erdő melletti épületben keletkezett tűz okát egyelőre vizsgálják.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 25. 10:11
Kigyulladt egy hétvégi faház vasárnap hajnalban Budakeszin, az erdő melletti 30 négyzetméteres, bádogtetős épület oltása közben a tűzoltók egy középkorú férfi holttestére bukkantak – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Budakeszin egy faszerkezetű hétvégi ház teljes terjedelmében égett (Forrás: Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület)

Mukics Dániel tájékoztatása szerint hajnali négy órakor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Budakeszin, az Alma utcában kigyulladt egy épület. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – írta a tűzoltó alezredes.

Borítókép: Faház égett vasárnap hajnalban Budakeszin (Forrás: Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
