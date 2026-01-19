kazincbarcikaoperatív törzsműszaki hiba

Hosszú és hideg éjszaka vár a kazincbarcikaiakra

Műszaki hiba miatt szünetel az önkormányzat által üzemeltetett távhőszolgáltatás Kazincbarcikán, a kiesés legfeljebb 8710 fogyasztót, mintegy 16 ezer lakost érinthet – közölte a katasztrófavédelem

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 22:14
Illusztráció Fotó: sav_an_dreas Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Műszaki hiba miatt szünetel az önkormányzat által üzemeltetett távhőszolgáltatás Kazincbarcikán – tájékoztatott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A közlés szerint a szolgáltatás kiesése jelenleg legfeljebb 8710 fogyasztót, mintegy 16 ezer lakost érinthet.

Mukics Dániel az írta: 

az önkormányzat kezelésében lévő távhőszolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán, valamint azon, hogy az érintett fogyasztási helyek számát a lehető legkisebbre csökkentsék.

Hozzátette: a távhőrendszer hosszabb ideig képes megtartani a meleget, így a lakások várhatóan csak holnap délutánra hűlnek le 18 Celsius-fokra, amennyiben addig nem sikerül kijavítani a meghibásodást.

A szóvivő arról is beszámolt, hogy 

a katasztrófavédelem a Volán társasággal közösen melegedőbuszokat, az önkormányzattal együttműködve pedig melegedőhelyeket készít elő arra az esetre, ha szükségessé válna ezek igénybevétele.

 Indokolt esetben melegedővonat is bevethető a helyszínen – tette hozzá.

Ismertetése szerint 

az Operatív Törzs felmérte az érintett köznevelési intézményeket, a jelenlegi információk alapján egy óvodát érint a szolgáltatás kiesése.

 A városi kórház átállt saját fűtési rendszerére, minden kórterem fűthető, a betegek ellátása zavartalan – mondta.

Mukics Dániel hangsúlyozta: a katasztrófavédelem és a védelmi bizottság minden szükséges támogatást megad az önkormányzatnak és a helyi lakosságnak. Tájékoztatása szerint az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőhelyként már megnyitották, azonban eddig senki nem vette igénybe. A melegedőhely címe: Kazincbarcika, Fő tér 5.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Zoe

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhomoszexuális

Dúró Dórának tökéletesen igaza van!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu