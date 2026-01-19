Hosszú és hideg éjszaka vár a kazincbarcikaiakra

Műszaki hiba miatt szünetel az önkormányzat által üzemeltetett távhőszolgáltatás Kazincbarcikán – tájékoztatott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A közlés szerint a szolgáltatás kiesése jelenleg legfeljebb 8710 fogyasztót, mintegy 16 ezer lakost érinthet.

Mukics Dániel az írta:

az önkormányzat kezelésében lévő távhőszolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán, valamint azon, hogy az érintett fogyasztási helyek számát a lehető legkisebbre csökkentsék.

Hozzátette: a távhőrendszer hosszabb ideig képes megtartani a meleget, így a lakások várhatóan csak holnap délutánra hűlnek le 18 Celsius-fokra, amennyiben addig nem sikerül kijavítani a meghibásodást.

A szóvivő arról is beszámolt, hogy

a katasztrófavédelem a Volán társasággal közösen melegedőbuszokat, az önkormányzattal együttműködve pedig melegedőhelyeket készít elő arra az esetre, ha szükségessé válna ezek igénybevétele.

Indokolt esetben melegedővonat is bevethető a helyszínen – tette hozzá.

Ismertetése szerint

az Operatív Törzs felmérte az érintett köznevelési intézményeket, a jelenlegi információk alapján egy óvodát érint a szolgáltatás kiesése.

A városi kórház átállt saját fűtési rendszerére, minden kórterem fűthető, a betegek ellátása zavartalan – mondta.

Mukics Dániel hangsúlyozta: a katasztrófavédelem és a védelmi bizottság minden szükséges támogatást megad az önkormányzatnak és a helyi lakosságnak. Tájékoztatása szerint az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőhelyként már megnyitották, azonban eddig senki nem vette igénybe. A melegedőhely címe: Kazincbarcika, Fő tér 5.