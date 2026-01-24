Enyhe lesz az idő, többfelé eshet is

Az ország északi felén többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű, de a Bakony, illetve a Kisalföld térségében is csökkenhet a felhőzet. A déli megyékben nagyobb területen szakad fel a felhőzet. A nap első felében a Dunától keletre lehet eső, a hegyekben és az északkeleti határszélen havazás előfordulhat, aztán később a csapadék egyre inkább az Észak-Alföldre korlátozódik.

Késő délutántól délnyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet, és ismét egyre több helyen ered el az eső, kisebb körzetekben ónos eső sem kizárt. Az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön időnként megélénkül a délkeleti, keleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0, +6 fok között alakul, de a szelesebb és/vagy naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet. Késő este -3, +5 fok valószínű.