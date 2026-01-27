Jó hír reggelre: még többen vehetik igénybe az évi egymillió forintos otthontámogatást

– Bővül az Otthontámogatási program kedvezményezettjeinek köre – írja közösségi oldalán Sára Botond, a Fővárosi Kormányhivatal vezetője. A főispán aláhúzta: a nemzeti kormány és a Fidesz célja, hogy minden család saját otthonában élhessen.

Sára Botond Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Ennek érdekében született meg a közszolgálatban dolgozók számára az – évi nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosító – Otthontámogatási program is, amely most új elemekkel bővül és meghosszabbodott a csatlakozási határidő.

–Az évi nettó 1 millió forintos juttatásra mostantól az önkormányzat alkalmazásban álló tűzoltók, egyes hitoktatók, valamint az országgyűlési képviselők munkáját segítő alkalmazottak is jogosultak lesznek – hangsúlyozta a főispán. Részletezte:

akik 2026. január 1-je előtt kötöttek lakáshitel-szerződést, azok 2026. február 15-ig jelentkezhetnek a támogatásért.

– A változtatásokra azért volt szükség, mert a kormány célja, hogy a közszolgálati dolgozók minél szélesebb köre részesülhessen az otthonteremtési támogatásban. A program 2026. január 1-jén indult, és évi 1 millió forintos vissza nem térítendő támogatást jelent, házastársak esetén akár ennek dupláját is. Felhasználható lakáshitel törlesztésére vagy lakáshitel önerejéhez is, akár egy összegben is igényelhető – zárta posztját Sára Botond.

Az 1 millió forintos támogatásról megjelent egy új kormányrendelet is, amit a Magyar Közlönyben lehet elolvasni.