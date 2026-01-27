otthontámogatásközszolgálati jogviszonysára botond

Jó hír reggelre: még többen vehetik igénybe az évi egymillió forintos otthontámogatást

Az évi nettó 1 millió forintos juttatásra mostantól az önkormányzat alkalmazásban álló tűzoltók, egyes hitoktatók, valamint az országgyűlési képviselők munkáját segítő alkalmazottak is jogosultak lesznek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 7:33
család
Forrás: Pexels
– Bővül az Otthontámogatási program kedvezményezettjeinek köre – írja közösségi oldalán Sára Botond, a Fővárosi Kormányhivatal vezetője. A főispán aláhúzta: a nemzeti kormány és a Fidesz célja, hogy minden család saját otthonában élhessen. 

Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője
Sára Botond Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Ennek érdekében született meg a közszolgálatban dolgozók számára az – évi nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosító – Otthontámogatási program is, amely most új elemekkel bővül és meghosszabbodott a csatlakozási határidő.

 –Az évi nettó 1 millió forintos juttatásra mostantól az önkormányzat alkalmazásban álló tűzoltók, egyes hitoktatók, valamint az országgyűlési képviselők munkáját segítő alkalmazottak is jogosultak lesznek – hangsúlyozta a főispán. Részletezte: 

akik 2026. január 1-je előtt kötöttek lakáshitel-szerződést, azok 2026. február 15-ig jelentkezhetnek a támogatásért.

 – A változtatásokra azért volt szükség, mert a kormány célja, hogy a közszolgálati dolgozók minél szélesebb köre részesülhessen az otthonteremtési támogatásban. A program 2026. január 1-jén indult, és évi 1 millió forintos vissza nem térítendő támogatást jelent, házastársak esetén akár ennek dupláját is. Felhasználható lakáshitel törlesztésére vagy lakáshitel önerejéhez is, akár egy összegben is igényelhető – zárta posztját Sára Botond.

Az 1 millió forintos támogatásról megjelent egy új kormányrendelet is, amit a Magyar Közlönyben lehet elolvasni.

 

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

 

