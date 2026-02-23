Orbán Viktor szerint semmi szükség olyan pártokra a parlamentben, amelyek az ukránok oldalára állnak

Semmi szükség olyan pártokra a parlamentben, amelyek egy ukrán–magyar konfliktusban az ukránok oldalára állnak – jelentette ki Orbán Viktor a parlamentben adott viszonválaszában. A miniszterelnök szavait Gulyás Gergely osztotta meg a közösségi oldalán.
Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből. Önök nélkül kell megvédenünk Magyarország békéjét, biztonságát és a magyar családok pénzét is
– üzente a kormányfő.
