Orbán Viktor szerint semmi szükség olyan pártokra a parlamentben, amelyek az ukránok oldalára állnak

Ukrán–magyar konfliktus van, a parlamenti ellenzék pedig az ukránok oldalára áll – mutatott rá a kormányfő. Majd hangsúlyozta a jelen lévő ellenzéki képviselőknek:

Önök mindannyian az ukránok oldalára álltak a saját hazájukkal szemben.

A Fidesz közösségi oldalán bemutatott részlet szerint a miniszterelnök a viszonválaszában azt is elmondta, hogy a magyar családokkal és a magyar vállalatokkal szemben az ukránok oldalára álltak. Ezért is tartja helyesnek Orbán Viktor, hogy eltűnnek a parlamentből, „mert semmi szükség olyan pártokra a magyar parlamentben, amelyek egy ukrán–magyar konfliktusban az ukránok oldalára állnak”.