Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott sürgősségi áramellátást + videó

Orbán Viktor szerint semmi szükség olyan pártokra a parlamentben, amelyek az ukránok oldalára állnak

A miniszterelnök kiemelte, hogy az ellenzéki képviselők a saját hazájukkal szemben választották Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 17:14
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Semmi szükség olyan pártokra a parlamentben, amelyek egy ukrán–magyar konfliktusban az ukránok oldalára állnak – jelentette ki Orbán Viktor a parlamentben adott viszonválaszában. A miniszterelnök szavait Gulyás Gergely osztotta meg a közösségi oldalán

Budapest, 2026. február 23. Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án. A kormányfő mögött Kövér László házelnök. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Nagyon helyes, hogy eltűnnek innen a parlamentből. Önök nélkül kell megvédenünk Magyarország békéjét, biztonságát és a magyar családok pénzét is

– üzente a kormányfő.

Ukrán–magyar konfliktus van, a parlamenti ellenzék pedig az ukránok oldalára áll – mutatott rá a kormányfő. Majd hangsúlyozta a jelen lévő ellenzéki képviselőknek: 

Önök mindannyian az ukránok oldalára álltak a saját hazájukkal szemben.

A Fidesz közösségi oldalán bemutatott részlet szerint a miniszterelnök a viszonválaszában azt is elmondta, hogy a magyar családokkal és a magyar vállalatokkal szemben az ukránok oldalára álltak. Ezért is tartja helyesnek Orbán Viktor, hogy eltűnnek a parlamentből, „mert semmi szükség olyan pártokra a magyar parlamentben, amelyek egy ukrán–magyar konfliktusban az ukránok oldalára állnak”.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Orbán Viktor az Országházban a napirend előtt is felszólalt, ezzel megnyitva a parlament tavaszi ülésszakát. A miniszterelnök a hagyományoknak megfelelően ismertette a két ülésszak között hozott kormányzati döntéseket, kiemelten a januártól életbe lépett jóléti intézkedéseket. Emellett értékelte az aktuális kül- és belpolitikai eseményeket, különös tekintettel az energiabiztonságra és a háborús helyzetre, valamint a hazánk előtt álló kihívásokat.


Borítókép: Orbán Viktor a parlamentben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

