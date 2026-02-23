orosz dénesfilma félrelépni szabad

Jövő Valentin-napra érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? rendezőjének új filmje

Orosz Dénes új filmje 2027. február 11-én érkezik a mozikba. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő romantikus vígjáték főszerepeiben többek közt Czakó Julianna, Hevesi László, Dóra Béla, Jámbor Nándor, Szabó Erika, Hunyadkürti István és Vida Péter lesz látható.

2026. 02. 23. 18:04
Félrelépni szabad - film Forrás: NFI
A Félrelépni szabad Georges Feydeau klasszikus bohózatának, A hülyéje című vígjátéknak modern feldolgozása, amelyet a Megafilm Service csapata készít. A Thália Színház művészei, akik már színpadon is nagy sikerrel játszották a darabot, most a filmvásznon is életre keltik a történetet, kiegészülve több kiváló vendégszínésszel. 

film
Félrelépni szabad – új magyar romantikus film a láthatáron: Fotó: NFI

A film szórakoztató hangvétele mögött komoly üzenet húzódik: 

a látszólag könnyed sztori végén minden pár története a helyére kerül, és kiderül, hogy az érzelmek és vágyak gyakran a legnagyobb igazságokat rejtik

– közölte a Nemzeti Filmintézet.

A nézettség és bevétel rekorder Hogyan tudnék élni nélküled? rendezője, Orosz Dénes szerint klasszikus félreértések és félrelépések vígjátéka lesz a film. – Az alapul szolgáló színdarabot izgalmas kihívás volt modernizálni, Bárány Márton forgatókönyvíró remekül találta el a műfaji arányokat. Szeretem az inspiráló, friss energiát, ezért külön öröm, hogy a Félrelépni szabad féltucat fiatal színésztehetségnek ad lehetőséget a bemutatkozásra. A mellettük feltűnő rutinos színészek pedig lubickolnak a szerepeikben – hangoztatta.

Fotó: NFI

– Egy francia örökzöld romantikus vígjátékon alapuló, tökéletes filmmel vesszük be a mozikat egy év múlva, Valentin-napon. A hűség és a megcsalás történetét feldolgozó mozi varázslatos lesz. 

Dénes, ha a magyar nézők igényeinek kiszolgálásáról van szó, nem tud hibázni

– jelentette ki Helmeczy Dorottya producer.

Mit tesz a szerelem, ha próbára teszik? És mit tesz az ember, ha a másik már megtette? Ki játszik kivel? Egy vígjáték, ahol mindenki valaki más ágyába kerülne – ha tudna. És hogy ki győzedelmeskedik a végén? – Mindezt 2027. február 11-én tudhatják majd meg a nézők a mozikban.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

