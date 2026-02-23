Jövő Valentin-napra érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? rendezőjének új filmje

A Félrelépni szabad Georges Feydeau klasszikus bohózatának, A hülyéje című vígjátéknak modern feldolgozása, amelyet a Megafilm Service csapata készít. A Thália Színház művészei, akik már színpadon is nagy sikerrel játszották a darabot, most a filmvásznon is életre keltik a történetet, kiegészülve több kiváló vendégszínésszel.

Félrelépni szabad – új magyar romantikus film a láthatáron: Fotó: NFI

A film szórakoztató hangvétele mögött komoly üzenet húzódik:

a látszólag könnyed sztori végén minden pár története a helyére kerül, és kiderül, hogy az érzelmek és vágyak gyakran a legnagyobb igazságokat rejtik

– közölte a Nemzeti Filmintézet.

A nézettség és bevétel rekorder Hogyan tudnék élni nélküled? rendezője, Orosz Dénes szerint klasszikus félreértések és félrelépések vígjátéka lesz a film. – Az alapul szolgáló színdarabot izgalmas kihívás volt modernizálni, Bárány Márton forgatókönyvíró remekül találta el a műfaji arányokat. Szeretem az inspiráló, friss energiát, ezért külön öröm, hogy a Félrelépni szabad féltucat fiatal színésztehetségnek ad lehetőséget a bemutatkozásra. A mellettük feltűnő rutinos színészek pedig lubickolnak a szerepeikben – hangoztatta.

Fotó: NFI

– Egy francia örökzöld romantikus vígjátékon alapuló, tökéletes filmmel vesszük be a mozikat egy év múlva, Valentin-napon. A hűség és a megcsalás történetét feldolgozó mozi varázslatos lesz.

Dénes, ha a magyar nézők igényeinek kiszolgálásáról van szó, nem tud hibázni

– jelentette ki Helmeczy Dorottya producer.

Mit tesz a szerelem, ha próbára teszik? És mit tesz az ember, ha a másik már megtette? Ki játszik kivel? Egy vígjáték, ahol mindenki valaki más ágyába kerülne – ha tudna. És hogy ki győzedelmeskedik a végén? – Mindezt 2027. február 11-én tudhatják majd meg a nézők a mozikban.