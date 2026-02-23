Lassan – remélem – mindenhol fellázadnak a bíróságok ellen!

A liberális demokrácia egyik alapvetése a hatalmi ágak szigorú elválasztása.

Rendben.

Ezek egyike a bírói hatalom.

Világos.

De mi van akkor, amikor ez a független bírói hatalom szakmányban hoz olyan ítéleteket, amelyek köszönőviszonyban sincsenek sem a joggal, sem az igazsággal, sem a társadalom természetes és magától értetődő igazságérzetével, ellenkezőleg, kizárólag politikailag motivált ítéletek, amelyek egészen egyszerűen alapjaiban rendítik meg az adott társadalom igazságszolgáltatásba és igazságba vetett hitét, így pedig alapjaiban rengetik meg magát a demokráciát?

Azt hiszem, ilyenkor tenni kell valamit.

Első lépésben például haladéktalanul el kell távolítani az ilyen ítéleteket hozó – „érzékenyített” – bírókat. Már csak azért is, hogy legyen egyáltalán értelme a hatalmi ágak szétválasztásának.

És nagyon nem kellene megvárni, ameddig a társadalmak lázadnak fel ez ellen az elviselhetetlen gyalázat ellen…

https://mandiner.hu/kulfold/2026/02/migrans-gyilkossag-franciaorszag-ousmane-diallo