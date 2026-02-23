idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Lassan – remélem – mindenhol fellázadnak a bíróságok ellen!

A liberális demokrácia egyik alapvetése a hatalmi ágak szigorú elválasztása.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
társadalomítélethatalomdemokrácia 2026. 02. 23. 18:16
0

A liberális demokrácia egyik alapvetése a hatalmi ágak szigorú elválasztása.

Rendben.

Ezek egyike a bírói hatalom.

Világos.

De mi van akkor, amikor ez a független bírói hatalom szakmányban hoz olyan ítéleteket, amelyek köszönőviszonyban sincsenek sem a joggal, sem az igazsággal, sem a társadalom természetes és magától értetődő igazságérzetével, ellenkezőleg, kizárólag politikailag motivált ítéletek, amelyek egészen egyszerűen alapjaiban rendítik meg az adott társadalom igazságszolgáltatásba és igazságba vetett hitét, így pedig alapjaiban rengetik meg magát a demokráciát?

Azt hiszem, ilyenkor tenni kell valamit.

Első lépésben például haladéktalanul el kell távolítani az ilyen ítéleteket hozó – „érzékenyített” – bírókat. Már csak azért is, hogy legyen egyáltalán értelme a hatalmi ágak szétválasztásának.

És nagyon nem kellene megvárni, ameddig a társadalmak lázadnak fel ez ellen az elviselhetetlen gyalázat ellen…

https://mandiner.hu/kulfold/2026/02/migrans-gyilkossag-franciaorszag-ousmane-diallo

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekrendőrség

A gyilkos jogai

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekgázolás

A legaljasabb demagógok

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekMagyar Péter

Tarkón lövéssel fenyegették meg Szentkirályi Alexandrát + videó

Magyar Nemzet avatarja

Épül Magyar Péter szeretetországa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu