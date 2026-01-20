Kazincbarcikahidegfűtés

Jó hírt kapott a fűtés nélkül maradt Kazincbarcika + videó

Extrém hidegben maradt fűtés nélkül a település egy része, ám kedden a távhőrendszer újraindítása után a több mint 8700 érintett felhasználó jelentős részénél helyreáll a szolgáltatás.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 20. 15:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Részben újraindult a távhőrendszer Kazincbarcikán, így a távfűtéssel érintett, több mint 8700 felhasználó jelentős részét már kedden el tudják látni melegvízzel és távhővel – közölte Alakszai Zoltán főispán a Kazincbarcikai Székhely Óvoda udvarán tartott sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, ebben a helyzetben az a legfontosabb, hogy az emberek kivétel nélkül biztonságban legyenek, ezért az állami szervek és az önkormányzat szakemberei közösen dolgoznak az akadályok elhárításán.

Hozzátette: Szitka Péter (MSZP–DK–Momentum–Párbeszéd – Zöldek) polgármesterrel már hétfő késő este is egyeztettek, emellett a főispán kedden reggel összehívta a Területi Védelmi Bizottságot a kazincbarcikai városházára. Alakszai Zoltán szerint a feladat kettős, hiszen el kell hárítani a műszaki problémát, amely a távhőrendszerben keletkezett, másfelől az embereknek megfelelő, biztonságos és meleg körülményeket kell biztosítani. Mint mondta, azon a területen, 

ahol a helyreállítás tovább tart, a következő órákban az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost személyesen felkeresi és felméri az igényeiket.

Szitka Péter polgármester megerősítette, hogy a távfűtés hétfői leállásának oka a távhővezetékben történt szakadás volt, amelyet a szakemberek gyorsan lokalizáltak és kizártak a rendszer többi elemétől. Hozzátette, megpróbálták újraindítani a szolgáltatást, de az óriási vízveszteség és az extrém hideg miatt ez hosszabb időt vett igénybe.

Mindenkit felkeresnek

Közölte, bár a munkának köszönhetően a város jelentős részén helyreáll a távhő- és a melegvíz-szolgáltatás, azon a területen, ahol a sajtótájékoztató helyszínéül szolgáló óvoda közelében lévő hiba kiindulási pontja van, jelenleg is dolgoznak a munkagépek. 

Az érintett területen a probléma 512 háztartást érint, itt mindenkit megkeresnek, hogy felmérjék az igényeket

 – tette hozzá.

A polgármester elmondta, a hibaelhárítási munkálatok elhúzódása miatt valószínűsíthető, hogy ezen a területen kedd éjszaka sem lesz fűtés és meleg víz. Hangsúlyozta, ebben a kritikus időszakban az a legfontosabb, hogy mindenkit megszólítsanak, és segítséget nyújtsanak a lakosoknak melegedő pontokkal és melegedési lehetőségekkel. Szitka Péter ismertette, az általános iskolában kedden a kialakult helyzet miatt oktatási szünet van, a bölcsődében és óvodákban ugyanakkor az alternatív fűtési lehetőségeknek köszönhetően zavartalan a gyermekmegőrzés. Megjegyezte, 

a városi kórház is alternatív fűtésre állt át, így ott is biztosított a megfelelő hőmérséklet.

Ismertette, az állami segítség már hétfőn este is a város rendelkezésére állt, így közösen igyekeznek úrrá lenni a helyzeten, és orvosolni a problémát. A polgármester szerint ha a hibát kedden éjszaka elhárítják, és lehetségessé válik a rendszer teljes visszakapcsolása, akkor azon a területen is helyreállnak a szolgáltatások, ahol jelenleg még zajlik a hibaelhárítás.

Borítókép: Alakszai Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főispán és Szitka Péter kazincbarcikai polgármester (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A világ, ahol minden rossz

Bayer Zsolt avatarja

A magyarországi ellenzéki politika és újságírás gátlástalan és aljas.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu