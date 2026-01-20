Még küzdenek a fűtés helyreállításával Kazincbarcikán

A hatalmas vízveszteség miatt a vártnál sokkal lassabban állhat vissza a fűtés Kazincbarcikán – közölte Szitka Péter polgármester. A városvezető a közösségi oldalán ismertette, hogy a Barcika Szolg Kft. munkatársai egész éjszaka dolgoztak a távhővezeték-meghibásodás javításán.
Hétfőn vezetéksérülés miatt megszűnt a távhőszolgáltatás Kazincbarcikán, így a település teljes területén nem volt távfűtés és meleg víz – idézte fel a Boon. A polgármester korábban még azt közölte, hogy délelőttre várják a rendszer újraindulását, így
a radiátorok sem lesznek melegek kora délutánnál hamarabb.
Azonban a Csokonai, valamint a Mikszáth utcákban várható további szünet a szolgáltatásban, ahogyan a székhelyóvodában is, mivel az itt lévő szakaszt a szakemberek kizárták, ezeken a helyeken csak akkor tudják megkezdeni a helyreállítást, ha a teljes fűtési rendszer újraindult a városban.
A polgármester egy későbbi bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer leállása ellenére mindenhol megoldható a gyerekfelület. Mint írta,
az óvodákban és bölcsődékben sincs fűtés,
ezért elektromos fűtőtestekkel, valamint hősugárzókkal biztosítják a melegebb hőmérsékletet a gyermekeknek, de ha szükséges, csoportokat is összevonhatnak.
Az általános iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, de a gyermekek felügyeletét szükség esetén biztosítják. A bentlakásos idősellátó helyeken szintén elektromos fűtőtesteket használnak – közölte Szitka Péter.
