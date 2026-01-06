Karácsony Gergely és a Tisza Párt a közgyűlést megkerülve alkudozik + videó

Karácsony Gergely és a Tisza Párt a közgyűlést megkerülve, háttéralkukkal irányítja a főváros ügyeit – ezt állítja Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának tagja és Gulyás Gergely Kristóf, a testület kormánypárti képviselője egy, a Facebookon közzétett közös videóban.
A videóban úgy fogalmaztak:
Új év, régi szokások a Városházán. Nem ért véget a füstös szobákban kötött háttéralkuk korszaka.
Állításuk szerint Karácsony Gergely mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tisza Pártnak ne kelljen nyilvános vitákban állást foglalnia olyan kérdésekben, mint a migráció, a háború vagy a Tisza-adó. „Igazából semmiről” – tették hozzá.
A Fidesz–KDNP képviselői szerint a háttéralkuk ára az, hogy a Tisza Párt rendre megszavazza a főváros költségvetését anélkül, hogy felelősséget vállalna a döntésekért. Külön kiemelték:
a december 17-i közgyűlés után a főpolgármester másnap nevezte ki a felügyelőbizottsági elnököket.
Szerintük ennek célja az volt, hogy a Tiszát ismét „kimentsék a döntések súlya alól”.
A választók azért küldték a Tiszát a közgyűlésbe, hogy vezessék a várost. Ehhez képest pozíciót és felelősséget nem vállalnak, de a kis háttéralkuikat megkötik
– hangzott el a videóban.
A kormánypárti politikusok bejelentették:
feljelentést tettek a kormányhivatalnál, és hangsúlyozták, hogy a politikai vitákat a közgyűlésben, nem pedig zárt ajtók mögött kell lefolytatni.
