Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

karácsony gergelytisza pártfőváros

Karácsony Gergely és a Tisza Párt a közgyűlést megkerülve alkudozik + videó

Karácsony Gergely a Tisza Párttal együtt „füstös szobákban” hoz döntéseket a fővárosról, miközben megkerüli a közgyűlést. A kormánypárti képviselők feljelentést tesznek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 11:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karácsony Gergely és a Tisza Párt a közgyűlést megkerülve, háttéralkukkal irányítja a főváros ügyeit – ezt állítja Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának tagja és Gulyás Gergely Kristóf, a testület kormánypárti képviselője egy, a Facebookon közzétett közös videóban.

Szentkirályi Alexandra, Gulyás Gergely Kristóf, Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának tagjai Forrás: Facebook

A videóban úgy fogalmaztak:

Új év, régi szokások a Városházán. Nem ért véget a füstös szobákban kötött háttéralkuk korszaka.

Állításuk szerint Karácsony Gergely mindent megtesz annak érdekében, hogy a Tisza Pártnak ne kelljen nyilvános vitákban állást foglalnia olyan kérdésekben, mint a migráció, a háború vagy a Tisza-adó. „Igazából semmiről” – tették hozzá.

A Fidesz–KDNP képviselői szerint a háttéralkuk ára az, hogy a Tisza Párt rendre megszavazza a főváros költségvetését anélkül, hogy felelősséget vállalna a döntésekért. Külön kiemelték: 

a december 17-i közgyűlés után a főpolgármester másnap nevezte ki a felügyelőbizottsági elnököket.

Szerintük ennek célja az volt, hogy a Tiszát ismét „kimentsék a döntések súlya alól”.

A választók azért küldték a Tiszát a közgyűlésbe, hogy vezessék a várost. Ehhez képest pozíciót és felelősséget nem vállalnak, de a kis háttéralkuikat megkötik

 – hangzott el a videóban.

A kormánypárti politikusok bejelentették: 

feljelentést tettek a kormányhivatalnál, és hangsúlyozták, hogy a politikai vitákat a közgyűlésben, nem pedig zárt ajtók mögött kell lefolytatni.

Borítókép: Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Karácsony Gergely főpolgármester (Forrás: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.