Hasznos idióta vagy külföldi szuperkém: ki volt Károlyi Mihály?

– Károlyi Mihályt valóban a franciák küldték ránk, vagy ez inkább a Horthy-korszak politikusainak és közvéleményének álláspontja volt?

– A jelenlegi kutatási eredmények alapján nincs bizonyíték arra, hogy Károlyi Mihály francia megbízást teljesített volna, vagyis nem állíthatjuk, hogy ránk küldték őt. Érdemes megjegyezni azonban, hogy a vezető politikusok tetteikkel, döntéseikkel ma is, és akkor is – még ha azok sok esetben csupán belpolitikai jellegűnek is tűnnek – világpolitikai orientációt is mutatnak.

Fotó: csepeliek.blog.hu

Károlyi – akárcsak kortársainak nagy része – a háború kezdetén nem tiltakozott a Monarchia háborús részvétele ellen. A vereség elkerülhetetlenségének láttán azonban, pusztán egyéni politikai érdekek mentén, hirtelen pacifista, háborúellenes álláspontot kezdett képviselni.

Ez önmagában nem lett volna probléma, ha egy karizmatikus, tehetséges, jó reálpolitikai érzékkel rendelkező politikusról beszélnénk – de nem erről volt szó.

Az antantba, azon belül is leginkább Franciaországba vetett hite súlyos tévedésnek bizonyult. Mondhatni: annyira a fára koncentrált, hogy közben eltévesztette az erdőt.

– A kommunista rendszerben is építettek a személyére…

– A Rákosi-, majd később a Kádár-korszak hivatalos narratívája szerint Károly Mihály »haladó előfutár« volt: az arisztokrácia »megtévedt«, de haladó tagja, aki megnyitotta az utat a Tanácsköztársaság előtt.

Károlyi Mihály és Rákosi Mátyás Fotó: fotomuzeum.hu

Úgy állították be, mint a régi rendszer lebontóját, a polgári demokrácia kezdeményezőjét, akinek tevékenysége »történelmi szükségszerűségként« vezetett tovább a kommunizmushoz.

Ezzel egyfajta ellensúlyt képeztek a Horthy Miklós nevével fémjelzett korszakhoz képest.

Mivel a Horthy-korszakban Károlyit démonizálták, a kommunisták tudatosan megfordították a képletet: ha Horthy »ellenforradalmi bűnös«, akkor Károlyi »pozitív ellenpont«.

Így vált Károlyi szimbolikus »fegyverré« a két rendszer közötti ideológiai harcban.

A Kádár-féle propaganda ugyanakkor elhallgatta a teljes katonai lefegyverzés következményeit, Károlyi kormányzási alkalmatlanságát és azt a belpolitikai káoszt, amely hatalomra kerülése után drasztikusan felerősödött.