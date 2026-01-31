Megvannak a képviselői vagyonnyilatkozatok

A 2026. január 31-i határidőig az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók eleget tettek a 2025. december 31-én fennálló vagyoni állapotra vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek – tájékoztatta Hargitai János, az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke az MTI-t.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályainak megfelelően az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók minden évben január 31-ig tesznek vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk, gyermekeik vagyonnyilatkozatát is.

Az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószóló saját vagyonnyilatkozata nyilvános,

február 1-jétől megtekinthető az Országgyűlés honlapján.

A bizottsági elnök közölte azt is: eleget tettek vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek azok a vezető tisztségviselők is, akik az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint nyilatkoznak, így az Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettesei és a Versenytanács tagjai, a Költségvetési Tanács elnöke, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő tanács elnöke és tagjai, a legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettese, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei és a monetáris tanács tagjai, valamint a felügyelőbizottság tagjai, a Médiatanács elnöke és tagjai, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnökhelyettesei is.

A tisztségviselők esetében is nyilvános a saját vagyonnyilatkozat, 2026. február 1-jétől ezek is megtekinthetők az Országgyűlés honlapján.