Indul a választáson a gyöngyösi Lázárinfón balhézó tiszások vezetője

Varga József Csepelen száll ringbe, közben a Tisza Pártnak már van egy jelöltje a körzetben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 18:57
Képviselőjelöltként indul a választáson Varga József. A férfi annak a csepeli tiszás csapatnak volt a vezetője, akik felszólaltak, majd megzavarták Lázár János építési és közlekedési miniszter gyöngyösi rendezvényét – hívta fel a figyelmet a Csepel Info.

Varga József nem új szereplő a roma politikában – idézték fel. Feleségével hosszú ideig voltak a csepeli roma önkormányzatok képviselői, illetve vezetői. Ám az önkormányzat többi tagjával való együttműködés nem ment zökkenőmentesen, 

többen panaszkodtak a viselkedése miatt.

Végül Varga indítványára 2025 tavaszán feloszlatták a Csepeli Roma Önkormányzatot, amit fontos győzelemként ünnepelt a közösségi oldalán. Csak ezután derült ki, hogy nincs pénzük új választás megrendezésére, ezért 2029-ig megszűnt a csepeli cigányság érdekképviselete.

A hírblog szerint Varga József jól ismeri a csepeli roma közösséget, akiket „lájvozással” szólít meg rendszeresen. Gondolatait gyakran vezetés közben is közvetíti. Egy alkalommal úgy tűnt, hogy csaknem balesetet is okozott az élőzés elindításakor – jegyezték meg.

Varga József szerint a közmunka rabszolgasors, ami százezernyi roma életét keseríti meg. A hírblog információi szerint

a lomizást, ami jelenleg törvénytelen, legalizálná.

Varga József közölte: azok a bűncselekmények, amelyeket elkövetett, már húsz-harminc évvel ezelőtt történtek. Szerinte ezeket fel sem lehetne róni neki, és azt sem lehet állítani, hogy bűnözésből élne. Ugyan folyamatosan a Tisza Párt támogatójaként jelenik meg és a gyöngyösi Lázárinfóra is tiszás csapattal utazott, a közösségi oldalán „egyéni parlamenti képviselőjelöltként” határozza meg magát. Úgy tudni, Magyar Péter pártja Kátai-Németh Vilmost indítja a körzetben.

Borítókép: Varga József (Forrás: Facebook)


Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

