Kezdenek elszivárogni a tiszások, Magyar Péterék ezért kamuprofilokkal támadják a ellenzéki kispártokat

A Magyar Nemzet információi szerint több olyan, nyilvánoságra nem hozott felméréssel is rendelkezik a Tisza Párt elnöksége, amely szerint az ellenzéki szavazók egyre nagyobb része szivárog el Magyar Pétertől a balliberális kispártokhoz. Ez indokolja, hogy a Magyar Pétert támogató kamuprofilokat egységesen ráuszították a Magyar Szocialista Pártra, a Demokratikus Koalícióra, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra, a Jobbikra és még a Cseh Katalin-féle Humanistákra is, hogy elrettentsék őket az indulástól.

Forrás: Facebook Forrás: Facebook

Az adatok szerint több olyan kispárt is van, amelyek egy erős kampánnyal képesek lennének megugrani a bejutási küszöböt a választásokon. Ezzel pedig nagyon fontos, stabil ellenzéki szavazatokat veszítene a Tisza Párt

– jelentette ki lapunk informátora.

Forrás: Facebook Forrás: Facebook

A teljes baloldali hátország beállt a Tisza Párt mögé, annak részévé vált, így pedig feleslegessé vált a többi ellenzéki párt. Magyar Péterék minden kormányellenes szavazót egy csoportba akarnak terelni, bármi áron

– mondta a forrásunk. Ezt mutatja, hogy az elmúlt napokban a tiszás csoportokban megjelent képek, posztok az összes ellenzéki párt visszalépését követelik a Tisza javára.