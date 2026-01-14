Kivégzésekről és forradalomról álmodoznak a tiszások

A kormánypártok választási győzelmét vetítették előre a Tisza Párt támogatóit tömörítő, több mint harmincezer tagot számláló Facebook-csoportban. A bejegyzésre, amely előre magyarázva a Tisza Párt vereségét választási csalásról értekezik, számos agresszív komment érkezett, amelyet hetek óta nem tüntettek el a csoport adminisztrátorai.

Forrás: Facebook

A bejegyzés alatt többen felvetették, hogy a „román módszerrel”, vagyis a Ceausescu házaspár kivégzéséhez hasonlóan kellene eljárni Magyarországon is. Ez arra enged következtetni, hogy vezető politikusokat végeztetne ki a feldühödött tiszások tömege.

Forrás: Facebook Forrás: Facebook

A kommentelők forradalomról és kivégzésről is szót ejtettek, amit a kormánypárti politikusoknak szánnak.

Forrás: Facebook Forrás: Facebook

Elszabadult a gyűlölet

Sajnos nem ez az első eset, hogy erőszakkal fenyegetnek a tiszások. Korábban egy csaknem húszezres csoport egyik adminisztrátora osztott meg egy bejegyzést, amelyet egyöntetűen támogattak a tagok. Sortüzet, kivégzett diktátorokat és hazaárulózást egyaránt emlegetett a Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok! elnevezésű csoport adminisztrátora.

Forrás: Facebook

A férfi, aki a profilja és megosztott bejegyzése alapján a Tisza Párt egyik legelkötelezettebb támogatója, olyan bejegyzést osztott meg, amelyben azt írta:

Mussolinit meg sortűzzel végezték ki az olaszok, aztán fellógatták a hulláját a téren, és tömegével mentek oda az emberek leköpni. Ceausescu meg szintén kapta a sortüzet, aztán a szülőfalujába épített stadion azóta is csak rohad. Janukovic villája pedig múzeum lett, hogy az ukránok ne felejtsék el soha, milyen az oroszoknak eladni magadat. Csak úgy eszembe jutott, akinek nem inge, nem veszi magára. Én egy hazaáruló Pétert ismerek, de őt Szijjártónak hívják.

A bejegyzéshez mellékeltek képet jachtról, Hatvanpusztáról, Rogán Antalról, illetve egy képernyőfelvételt is csatoltak, amelyen Orbán Balázs Orseolo Péter szerepét firtatja a magyar történelemben.

A bejegyzést láthatóan egyöntetű támogatás fogadta a csoportban, ugyanis csak like-ok érkeztek rá, illetve ez egyik tag hozzászólásként megjegyezte: