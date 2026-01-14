facebookpolitikusTisza Pártmagyar péterforradalomkivégzés

Kivégzésekről és forradalomról álmodoznak a tiszások

Magyar Péter támogatói vezető politikusok kivégzéséről értekeztek. Sajnos nem egyedi eset, hogy a tiszás szimpatizánsok erőszakos, agresszív megjegyzéseket engednek meg maguknak a közösségi médiában.

Munkatársunktól
2026. 01. 14. 4:50
A kormánypártok választási győzelmét vetítették előre a Tisza Párt támogatóit tömörítő, több mint harmincezer tagot számláló Facebook-csoportban. A bejegyzésre, amely előre magyarázva a Tisza Párt vereségét választási csalásról értekezik, számos agresszív komment érkezett, amelyet hetek óta nem tüntettek el a csoport adminisztrátorai.

Forrás: Facebook

A bejegyzés alatt többen felvetették, hogy a „román módszerrel”, vagyis a Ceausescu házaspár kivégzéséhez hasonlóan kellene eljárni Magyarországon is. Ez arra enged következtetni, hogy vezető politikusokat végeztetne ki a feldühödött tiszások tömege.

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

A kommentelők forradalomról és kivégzésről is szót ejtettek, amit a kormánypárti politikusoknak szánnak.

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

 

Elszabadult a gyűlölet

Sajnos nem ez az első eset, hogy erőszakkal fenyegetnek a tiszások. Korábban egy csaknem húszezres csoport egyik adminisztrátora osztott meg egy bejegyzést, amelyet egyöntetűen támogattak a tagok. Sortüzet, kivégzett diktátorokat és hazaárulózást egyaránt emlegetett a Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok! elnevezésű csoport adminisztrátora.

Forrás: Facebook

A férfi, aki a profilja és megosztott bejegyzése alapján a Tisza Párt egyik legelkötelezettebb támogatója, olyan bejegyzést osztott meg, amelyben azt írta:

Mussolinit meg sortűzzel végezték ki az olaszok, aztán fellógatták a hulláját a téren, és tömegével mentek oda az emberek leköpni. Ceausescu meg szintén kapta a sortüzet, aztán a szülőfalujába épített stadion azóta is csak rohad. Janukovic villája pedig múzeum lett, hogy az ukránok ne felejtsék el soha, milyen az oroszoknak eladni magadat. Csak úgy eszembe jutott, akinek nem inge, nem veszi magára. Én egy hazaáruló Pétert ismerek, de őt Szijjártónak hívják.

A bejegyzéshez mellékeltek képet jachtról, Hatvanpusztáról, Rogán Antalról, illetve egy képernyőfelvételt is csatoltak, amelyen Orbán Balázs Orseolo Péter szerepét firtatja a magyar történelemben.

A bejegyzést láthatóan egyöntetű támogatás fogadta a csoportban, ugyanis csak like-ok érkeztek rá, illetve ez egyik tag hozzászólásként megjegyezte:

a történelem ismétli önmagát.

 

Mindennapos az agresszív bejegyzés a tiszásoknál

Mint arról már beszámoltunk, a fideszesek megölése, megkínzása, politikusok meggyilkolása, viccelődés a holokauszttal szinte mindennapossá vált a Tisza Párt csoportjaiban. Miközben Magyar Péter saját meghatározása szerint szeretetországot épít, addig több támogatója is vért kíván.

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

A Tisza Párt elkötelezett támogatói viccesnek ható képekkel igyekeznek emberi mivoltukban megalázni a kormánypárti szavazókat, illetve politikusok megölésére buzdítanak. A tartalmak több napig is megtalálhatók a Tisza Pártot támogató, több mint 16 ezer főt számláló csoportban.

Vagyis jól láthatóan a csoport moderátorait sem zavarja túlságosan, hogy gyűlölet-bűncselekményekre való felbujtáshoz asszisztálnak.

A reakciókból emellett az is kiderül, hogy a tiszások nem elítélik, hanem mulatságosnak tartják a gyűlölet-bűncselekmények elkövetését, senki sem emelt szót a posztok durva tartalma ellen.

Forrás: Facebook/Tisza párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok

A Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok elnevezésű csoportban szintén fellelhető egy kép, amelyen a holokauszttal viccelődik Magyar Péter egyik elkötelezett támogatója, hasonlóan egy másik, egy nappal korábbi bejegyzéshez. Mint arról beszámoltunk, egy több mint húszezer tagot számláló közösségben a zsidók módszeres lemészárlása és a HÉV-en tapasztalható hőség közé tett egyenlőségjelet egy Magyar Péter-szimpatizáns.

Eskü, megértem a zsidókat! Több mint ötven fok egy vagonban! Vécé, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak

– írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportba egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatelizálta a buszok kigyulladását is.

A holokauszttal viccelődött Magyar Péter egyik szimpatizánsa (Forrás: Facebook)

Az illető jelvénye szerint ráadásul lelkes közreműködőként vesz részt a csoport mindennapjaiban.

A férfi közösségi oldaláról kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is képes megosztani, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatók. Emellett a fényképei szerint a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is megjelent. 

Az ügyben akkor kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához. A szervezet válaszában kiemelte, a csoportnak semmi köze a Tisza Párthoz, annak ellenére, hogy a neve a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsaira utal. A válaszukból ugyanakkor az is kiderült, hogy ennek ellenére a párt rendszeresen monitorozza, milyen tartalmak jelennek meg a szóban forgó csoportban.

 

Fideszesek kivégzéséről írnak

Nem először fordul elő, hogy a Tisza Párt követői szélsőséges véleményt fogalmaztak meg egy társadalmi csoportról. Nemrég szintén a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai elnevezésű csoport egyik tagja azt a kérdést tette fel:

Támogatja-e, hogy a fideszeseket a 2026-os választások után megkínozzuk és kivégezzük?

A Magyar Pétert támogató hölgy kérdéséből kiderül, helyesnek tartaná, ha a kormánypárti szavazókat a történelem legsötétebb korszakait idéző eszközökkel módszeresen elpusztítaná egy esetlegesen hatalomra kerülő Tisza-kormány.

 

A fideszesek megkínzását felvető poszt (Forrás: Facebook)

A bejegyzést, amelyet nem sokkal a közlés után töröltek a csoport adminisztrátorai, láthatóan többen is lelkesedéssel fogadták.

Az elmúlt időszakban a közbeszéd egyre inkább eldurvult. Miközben Magyar Péter elnök a Tisza Pártot rendszeresen a béke és a szabadság pártjának állítja be, a saját szavazóit a kormánypártok és támogatói ellen uszítja. Ez történt nemrég Magyar Péter országjárásának kiskőrösi állomásán is, ahol a politikus először oroszul fenyegetőzött, majd a Hír TV riporterének családját támadta.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

