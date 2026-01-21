Kocsis Máté: Erre csak Orbán Viktor képes!

Az európai vezetők közül van egyetlenegy, aki szembe mer menni, aki beint az európai vezetőknek – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán . A Fidesz frakcióvezetője Orbán Viktor kapcsán rámutatott, hogy ezt megtette migrációs ügyben is. Hangsúlyozta: „Erre csak Orbán Viktor képes”.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– Vannak ugyan szövetségesei, a szlovák miniszterelnök bizonyos kérdésekben, az új cseh miniszterelnök bizonyos kérdésekben, az olaszok, olykor-olykor bizonyos kérdésekben, de egy biztos:

egyetlenegy ország és annak kormányfője sem képes olyan erővel az európai idiótaságokkal szembemenni, mint ahogy Orbán Viktor teszi

– hangsúlyozta Kocsis Máté.