Orbán ViktorKocsis MátéEurópai Unió

Kocsis Máté: Erre csak Orbán Viktor képes!

Csak a magyar kormányfő tud ilyen erővel szembemenni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 18:29
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Az európai vezetők közül van egyetlenegy, aki szembe mer menni, aki beint az európai vezetőknek – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán . A Fidesz frakcióvezetője Orbán Viktor kapcsán rámutatott, hogy ezt megtette migrációs ügyben is. Hangsúlyozta: „Erre csak Orbán Viktor képes”.

Budapest, 2026. január 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond Az önkormányzatok a mi erőnk című, a Fidesz által szervezett országos önkormányzati fórumon a Budapest Kongresszusi Központban 2026. január 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– Vannak ugyan szövetségesei, a szlovák miniszterelnök bizonyos kérdésekben, az új cseh miniszterelnök bizonyos kérdésekben, az olaszok, olykor-olykor bizonyos kérdésekben, de egy biztos: 

egyetlenegy ország és annak kormányfője sem képes olyan erővel az európai idiótaságokkal szembemenni, mint ahogy Orbán Viktor teszi

– hangsúlyozta Kocsis Máté.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

