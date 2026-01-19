Kocsis Máté: Megalázó helyzetben a Tisza Párt képviselőjelöltjei

Kocsis Máté közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Tisza Párt működését bírálta, külön kitérve a párt képviselőjelöltjeinek helyzetére. A Fidesz frakcióvezetője szerint megalázó az a gyakorlat, amelyben egy párt elindítja jelöltjeit, ugyanakkor a pártelnök nem engedi számukra a nyilvános megszólalást.
„Gondoljunk bele, milyen megalázó lehet az, hogy valaki elindul egy párt színeiben, és nem engedi őket nyilatkozni a pártelnökük”
– fogalmazott Kocsis Máté.
A politikus szerint ez a helyzet nemcsak a jelöltek mozgásterét korlátozza, hanem a választók felé is kérdéseket vet fel a párt belső viszonyairól és döntéshozatali mechanizmusáról.
