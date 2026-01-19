kocsis mátétisza párthelyzet

Kocsis Máté: Megalázó helyzetben a Tisza Párt képviselőjelöltjei

Megalázónak nevezte a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek helyzetét Kocsis Máté, aki szerint elfogadhatatlan, hogy egy párt elindítja jelöltjeit, miközben a pártelnökük nem engedi őket nyilatkozni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 15:34
Kocsis Máté Fotó: Polyák Attila Forrás: Facebook
Kocsis Máté közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Tisza Párt működését bírálta, külön kitérve a párt képviselőjelöltjeinek helyzetére. A Fidesz frakcióvezetője szerint megalázó az a gyakorlat, amelyben egy párt elindítja jelöltjeit, ugyanakkor a pártelnök nem engedi számukra a nyilvános megszólalást.

„Gondoljunk bele, milyen megalázó lehet az, hogy valaki elindul egy párt színeiben, és nem engedi őket nyilatkozni a pártelnökük” 

– fogalmazott Kocsis Máté.

A politikus szerint ez a helyzet nemcsak a jelöltek mozgásterét korlátozza, hanem a választók felé is kérdéseket vet fel a párt belső viszonyairól és döntéshozatali mechanizmusáról.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


