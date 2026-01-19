Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Óriásit hazudott Magyar Péter, gyorsan meg is bukott

Óriásit hazudott Magyar Péter, gyorsan meg is bukott.

Szabó Gergő
2026. 01. 19. 14:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szabó Gergő, PestiSrácok: „A rendőrségen már nem mert hazudni a tiszás Szimon Renáta, aki áldozatpózba vágta magát, hogy őt bántották a gonosz fideszesek. Magyar Péter gondolkodás nélkül csapott le a hazugságra és terjesztette azt, de egy kamerafelvétel és a rendőrségi tanúvallomás pontot tett az ügy végére. Hatalmas kamu volt a Pest vármegyei tiszás jelölt bántalmazásáról körbekürtölt Magyar Péter-féle óbégatás. Most már biztos, hogy valami nagyon elcsúszott a pannon Caligula udvartartásában. Nemsokára már a Commodus-féle kegyetlen módszerek jöhetnek majd, mert a kamugombócok nem csúsznak le túl könnyedén az emberek torkán. Szóval, nem lesz kegyelem, tudjátok, a húsz év a minimum. De honnan is indultunk? A karácsonyi cukiskodó interjú Szily Nórával nagyon nem jött be, pedig az irány nem véletlen. Nem áll jól a széna, ezért Magyar Péter láthatóan próbálja ledobálni magáról a saját visszataszító személyiségjegyeit, ám a viselkedésével mégis, egyre inkább kidomborítja azokat. Elég nehéz hosszú távon másnak beállítani magad, mint aki vagy. Nem hülyék az emberek, legalábbis a többség nem az.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekusa

A tisztánlátás végett!

Bayer Zsolt avatarja

Ezt is érdemes elolvasni!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.