Óriásit hazudott Magyar Péter, gyorsan meg is bukott.

Szabó Gergő, PestiSrácok: „A rendőrségen már nem mert hazudni a tiszás Szimon Renáta, aki áldozatpózba vágta magát, hogy őt bántották a gonosz fideszesek. Magyar Péter gondolkodás nélkül csapott le a hazugságra és terjesztette azt, de egy kamerafelvétel és a rendőrségi tanúvallomás pontot tett az ügy végére. Hatalmas kamu volt a Pest vármegyei tiszás jelölt bántalmazásáról körbekürtölt Magyar Péter-féle óbégatás. Most már biztos, hogy valami nagyon elcsúszott a pannon Caligula udvartartásában. Nemsokára már a Commodus-féle kegyetlen módszerek jöhetnek majd, mert a kamugombócok nem csúsznak le túl könnyedén az emberek torkán. Szóval, nem lesz kegyelem, tudjátok, a húsz év a minimum. De honnan is indultunk? A karácsonyi cukiskodó interjú Szily Nórával nagyon nem jött be, pedig az irány nem véletlen. Nem áll jól a széna, ezért Magyar Péter láthatóan próbálja ledobálni magáról a saját visszataszító személyiségjegyeit, ám a viselkedésével mégis, egyre inkább kidomborítja azokat. Elég nehéz hosszú távon másnak beállítani magad, mint aki vagy. Nem hülyék az emberek, legalábbis a többség nem az.”