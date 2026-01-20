Magyar Péter embere a magyarok ellen dolgozik Brüsszelben, de pózolni hazajár

Kollár Kinga, a Tisza Párt politikusa hétfőn egy fotón pózolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem előtt – idézte fel közösségi oldalán Orbán Balázs.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök politikai igazgatója azt írta: „Kedves Képviselő Asszony! Látom, hogy ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem környékén járt. Érdemes lenne gyakrabban is ellátogatnia oda, még az is lehet, hogy megragad Önben valami abból a nemzeti gondolatból, amelyet az intézmény már a nevében is vállal.”

Emlékeztetett: elfogadhatatlan, hogy egy magyar képviselő az Európai Parlamentben örül annak, hogy a Brüsszel által alkalmazott pénzügyi nyomásgyakorlás miatt elmarad ötven kórház felújítása.

Ezzel arra utalt, hogy Kollár Kinga korábban egy brüsszeli bizottsági ülésen arról beszélt: szerinte hatékony az uniós források visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el.

A Tisza Párt politikusa akkor úgy fogalmazott: a romló életminőség az ellenzéket segíti.

„Valószínűleg azt sem gondolná, hogy »a dolog pozitív oldala, hogy a magyarok romló életszínvonala az ellenzéket erősítette«” – írta Orbán Balázs, aki szerint Kollár Kinga csak politikai pózolásra használta az egyetemi látogatást. Megjegyezte ugyanakkor: nem valószínű, hogy a politikus sikerrel tudna agitálni az intézmény környékén, mert „nem igazán kedvelik azokat, akik a saját nemzetük ellen dolgoznak”.

További jó munkát kívánok – ha lehet kérni, a jövőben már ne a Magyarországnak járó uniós források blokkolásával, hanem a magyar emberek érdekeinek képviseletével foglalkozzon!

– javasolta a politikai igazgató.