Különleges luxusjárgányt árverez a NAV

Márciusban elárvereznek Heves megyében egy 2019-es gyártású Bürstner I Elegance I910G luxus lakóbuszt. A típusból jelenleg hasonló példány nem is található a legnagyobb hazai használtautós oldalon – írja a Heol.hu.

Egy kép a lakóbusz elsejéből (Forrás: arveres.nav.gov.hu)

Az adóhatóság csaknem negyvenmillió forintos áron szeretné értékesíteni ezt a példányt, miközben

újonnan a modell ára akár a hatvanmillió forintot is elérheti, külföldről használtan pedig ötvenmillió körül lehet beszerezni.

Az árverést márciusban tartják, a minimálár húszmillió forint.

Mivel a jármű csaknem négytonnás, így a B-s jogosítvány nem elég hozzá. A vizsgája múlt nyáron lejárt.

A több mint százezer kilométert futott motorhome egy Fiat Ducato 2.3-as alvázra épült Al-Ko AMC alappal, és rendkívül gazdag felszereltséggel rendelkezik, erről részletesen ITT olvashat.

Fotó: Forrás: arveres.nav.gov.hu

Borítókép: Háromtengelyes motorhome negyvenmillió forintért (Forrás: arveres.nav.gov.hu)