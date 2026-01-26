luxusnavbürstner i elegance i910glakóbusz

Különleges luxusjárgányt árverez a NAV

Igazi ritkaság kerül kalapács alá Heves megyében: a NAV egy csaknem negyvenmillió forintra taksált luxus lakóbuszt árverez el márciusban, amelyhez hasonló még a legnagyobb hazai használtautós portálon sem található.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 8:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Márciusban elárvereznek Heves megyében egy 2019-es gyártású Bürstner I Elegance I910G luxus lakóbuszt. A típusból jelenleg hasonló példány nem is található a legnagyobb hazai használtautós oldalon – írja a Heol.hu.

Egy kép a lakóbusz elsejéből (Forrás: arveres.nav.gov.hu)

Az adóhatóság csaknem negyvenmillió forintos áron szeretné értékesíteni ezt a példányt, miközben 

újonnan a modell ára akár a hatvanmillió forintot is elérheti, külföldről használtan pedig ötvenmillió körül lehet beszerezni.

Az árverést márciusban tartják, a minimálár húszmillió forint. 

Mivel a jármű csaknem négytonnás, így a B-s jogosítvány nem elég hozzá. A vizsgája múlt nyáron lejárt.

 

A több mint százezer kilométert futott motorhome egy Fiat Ducato 2.3-as alvázra épült Al-Ko AMC alappal, és rendkívül gazdag felszereltséggel rendelkezik, erről részletesen ITT olvashat. 

Fotó: Forrás: arveres.nav.gov.hu

Borítókép: Háromtengelyes motorhome negyvenmillió forintért (Forrás: arveres.nav.gov.hu)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu