Lenti nemcsak Dél-Zala, de a környező országok gazdasági központjává is válhat

Lenti nemcsak Dél-Zala gazdasági erőterévé válhat, hanem a szomszédos szlovéniai Muravidék és a horvátországi Muraköz megye gazdasági központjává is, erősítve ezzel a magyar gazdaságot – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken Lentiben, a gyógyfürdő 2,6 milliárd forintból induló energetikai fejlesztése kapcsán tartott rendezvényen.

Navracsics Tibor közölte: a város turisztikai vonzereje fokozatosan erősödik. A közelmúltban négycsillagos szálloda épült, majd új gyógyászati központot alakítottak ki, most pedig egy olyan energiahatékony rendszer épül ki európai uniós pénzből, amely lehetővé teszi, hogy még gazdaságosabb legyen a komplexum működése.

Magyarországon a vármegyék között már nem kelet–nyugati, sokkal inkább észak–déli különbségek jellemzők a fejlettségi mutatókban

– mondta a tárcavezető, hozzátéve: Somogy, Baranya és Tolna szenvedte el a legnagyobb pozícióvesztést 1990 óta, de Zala sem tartozott az utóbbi időkig a pozitív példák közé, míg Zalaegerszeg és Lenti nemrég dinamikusabb növekedési pályára nem állt.

Navracsics Tibor úgy látja:

a magyarországi fejlesztéspolitikának a nagyobb városok körül kialakuló térségekre kell koncentrálnia, miközben a perifériákon lévő települések számára komoly felzárkóztató programokat kell indítani.

Az 1990 és 2023 közötti belföldi vándorlás mutatói alapján az is látszik, hogy az elköltözések szoros kapcsolatban vannak a gazdasági mutatókkal, miközben az elmúlt 15-16 évben egyre többen költöztek a városok körüli falvakba. Életmódváltás is tapasztalható, nem kis részben a Magyar falu programnak köszönhetően.

Budapesten ma kétszer akkora az egy főre eső gazdasági erő, mint az országos átlag, és a vármegyék közül csak három éri el az országos átlagot, más vármegyék az alatt teljesítenek.

A miniszter beszélt arról is, hogy Zalában Zalaegerszegnek és Nagykanizsának kellene gazdasági központtá válnia, amelyek a Nyugat-Balaton térségét is erősítenék, ahol nincs nagyobb város.

– A Mura-menti területen Lenti juthat szerephez – mondta. Itt kiemelt helyet kap a gyógyturizmus mint a térség gazdaságának oszlopa, de a város új dimenziót nyithatna a szomszédos horvát és szlovén területek számára is. Megjegyezte ugyanakkor: ott még nem ismerték fel, hogy együttműködésre vannak kényszerítve a hasonló, a saját országos átlagukhoz képest gyengébb gazdasági mutatóik miatt.