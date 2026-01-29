Két sávot lezárnak az M1–M7-es autópálya kivezető szakaszán

Közúti jelzőtábla cseréje miatt forgalomkorlátozás várható az M1–M7-es autópálya kivezető szakaszán péntek 20 óra és szombat 4 óra között – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A tájékoztatás szerint

a jelzett időben a forgalom kizárólag a leállósávon haladhat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki,

ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri. A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, illetve érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazásokat is használniuk az optimális útvonal megtervezése érdekében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)