Gázpalackokat szállító teherautó balesetezett az M6-oson, mindkét irányba lezárták az utat

Mindkét irányban lezárták az M6-os autópályát csütörtök délután Besnyő térségében, mert egy gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó balesetezett a Fácános pihenőhelynél – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A gázpalackokat szállító teherautó a sztráda Dunaújváros felé vezető oldalán lecsúszott az útról, a rakománya pedig szétszóródott az útpályán. A járműről öt, egyenként tizenkét acetilénpalackot tartalmazó, úgynevezett kaloda esett le,

a gázpalackok nagy része szétszóródott, több ki is gyulladt.

A Fejér vármegyei katasztrófavédelem műveleti szolgálatának irányításával nyolc település hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltói oltják, hűtik a palackokat, a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze egy palackot már kilőtt.

Az autópálya forgalmát a 40-es kilométernél mindkét irányban megállították, a határ felé a 34-es jelű Ercsi csomópontnál, Budapest felé pedig a 45-ös jelű Besnyő csomópontnál rendőri irányítás mellett kiterelik a forgalmat a 6-os főútra – közölte az Útinform.