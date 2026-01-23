„Magyar Péter örül annak, hogy a Tisza képviselőit eltiltották” – balos elemző leplezte le az újabb színjátékot a Tisza és az EPP között

Olyan érzésem van, hogy Magyar Péter valahol még örül is annak, hogy a Tisza képviselőit hat hónapig eltiltották – erről írt Facebook-bejegyzésében Nagy Attila Tibor. A baloldali elemző felhívta a figyelmet:

Magyar Péter eddig sem az európai parlamenti munkájáról volt ismert, ritkán vett részt a plenáris üléseken, politikai aktivitása sokkal inkább a hazai közéletre koncentrálódott.

Ebben az összefüggésben a beszédtilalom nem jelent valódi politikai veszteséget, viszont jól használható kommunikációs eszköz a kampányban.

Nagy Attila Tibor beszólt Magyar Péternek (Fotó: Képernyőkép/ATV Magyarország YouTube)

Mint ismert, Tisza EP-képviselőinek pártcsaládja, az Európai Néppárt megbüntette Magyar Péteréket, mert nem vettek részt az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítvány csütörtöki szavazásán. Különösen érdekes, hogy Magyar Péter mindezt vigyorgó képpel jelentette be Facebook-oldalán.

Magyar Péterék időzítése nem véletlen

Nagy Attila Tibor szerint különösen figyelemre méltó, hogy a Tisza még két éve sincs tagja az Európai Néppárt frakciójának, és máris ennyi probléma merült fel körülötte.

A baloldali elemző ugyanakkor hangsúlyozta:

mindezt a magyarországi politikai helyzet kontextusában kell értelmezni.

Véleménye szerint de facto választási kampány zajlik, és ebben a közegben az egész ügy erősen „színjátékszerű” jelleget ölt. A büntetés ugyanis lehetőséget ad Magyar Péternek arra, hogy bizonyítsa: nem „Brüsszel embere”, és kész akár konfliktust is vállalni az uniós fősodorral.

Nagy Attila Tibor szerint a történet politikai üzenete világos: Magyar Péter azt kommunikálhatja a hazai közvélemény felé, hogy még a Fidesz által gyakran támadott Manfred Weber vezette körökkel is hajlandó szembemenni, ha az érdekei úgy kívánják.

Ez különösen fontos lehet számára, hogy elkerülje azt a narratívát, miszerint a Tisza az Európai Unió vagy „Brüsszel” kiszolgálója lenne.

Az elemző úgy fogalmazott: hat hónap beszédtilalom a plenáris üléseken ennyit megér, ha cserébe itthon politikai tőkét lehet kovácsolni belőle. Ha pedig a választások után Tisza-kormány alakulna, a mostani fegyelmi ügy jelentősége eltörpülne amellett, hogy az Európai Parlament többsége és az Európai Bizottság végre egy kezelhetőbbnek és lojálisabbnak tartott magyar kormánnyal dolgozhatna együtt.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)