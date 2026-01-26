Magyar Péter siófoki embere berezelt Lázár Jánostól

„Napok óta az megy, hogy majd Magyar Péter siófoki embere, a Tisza helyi képviselőjelöltje elmegy a mai Lázárinfóra valami keményet kérdezni Lázár Jánostól” – emlékeztetett Bohár Dániel a közösségi oldalán.

A riporter jelentette:

Na, ebből semmi nem lett.

„Ahogy a választási győzelmükből sem lesz” – mutatott rá.

Bohár Dániel a posztja alatt hozzászólásban megjegyezte: