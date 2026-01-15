tisza pártváchírtvmagyar péter

Kamerafelvétel buktatta le Magyar Pétert, aki a Hír Tv-t próbálta besározni

Magyar Péter megpróbálta besározni a Hír TV-t , miután a csatorna kérdéseket tett fel a Tisza Párt váci jelöltjének. A politikus közösségi oldalán támadásról és összehangolt akcióról írt. Csakhogy az érintett szerint sem támadás, sem fojtogatás nem történt. Magyar Péter hazugságát kamerafelvétel is cáfolja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 19:04
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Ismét megpróbálta rágalmazni a Hír TV-t Magyar Péter – írta a csatorna. A történet előzménye, hogy a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjétől azt akarta megtudni a tévéstáb, hogy miért akadályozta néhány napja a Vác online újságíróját a munkájában, amikor a portál munkatársa kérdéseket tett fel neki. Szimon Renáta tiszás politikus akkor válasz helyett eltakarta  a kamerát, később pedig dulakodás alakult ki a váci stáb és a tiszások között. A tiszás jelölt a Hír TV kérdéseire sem adott választ, néhány óra múlva azonban váratlan fordulatot vett az ügy.

Szimon Renáta (Forrás: Facebook/Szimon Renáta)

Magyar Péter teljesen bevadult

Magyar Péter ugyanis a közösségi oldalán tett közzé egy posztot, amelyben azt írta, Szimon Renátát csütörtökön standolása közben megtámadták, egyik stábtagját pedig fojtogatták. A politikus azzal vádolta a Hír TV-t, hogy ezután érkezett a helyszínre, egy összehangolt akció keretében. A politikus azt írta: „Szinte azonnal a helyszínen termett a Hír TV riportere, és az áldozatokat kezdte el zaklatni. Egyértelműen előre eltervezett támadásról van szó”. Ezzel a megnyilvánulásával Magyar Péter a sokadik támadást indította a televízió ellen.

Csakhogy az egyik érintett szerint sem támadás, sem fojtogatás nem történt. 

A férfi a Hír TV-nek utólag arról számolt be, hogy éppen a Tisza önkéntesei helyezték ki a pultjukat az ő magánterületére, ő pedig ezt jelezte, de Szimon Renáta csapata sokáig nem volt hajlandó tudomásul venni a tiltakozást. Ebből alakult ki szóváltás. 

A váci tiszás képviselőjelölt stábja a szomszédos magánterületet is el akarta foglalni, de annak tulajdonosa sem járult ehhez hozzá.

A férfi azt mondta, azt hallotta, hogy Magyar Péter szerint a presszójából ment ki az a személy, aki fojtogatta a Tisza önkéntesét. Csakhogy szerinte ez is hazugság, ugyanis nem volt vendége akkor, ezt pedig a rendőröknek is elmondta, amit kamerafelvétellel is tud bizonyítani. A tiszás csapat ezt követően a buszmegálló elé akarta kihelyezni a standot, csakhogy az is magánterület. Az önkéntesek egyébként azt állították, hogy területfoglalási engedélyük van, a polgármester cáfolta ezt.

A Hír TV megkereste Szimon Renátát, azt szerette  volna megtudni, mivel magyarázza a politikus, hogy a tanúk szerint nem igaz az ellene irányuló támadásról szóló állítás. A televízió hívására a képviselőjelölt azonban már nem válaszolt.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


