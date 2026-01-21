Magyar Péter ettől idegbajt kap: eltűnt mögüle a vidék

Újabb csapás érte Magyar Péter pártját. A Magyar Nemzet információi szerint vidéken romokban hever a Tisza Párt, az előválasztás óta folyamatosan csökken a Tisza-szigetek, illetve az aktivisták száma, miközben a győztes és a bukott jelöltek között is egyre inkább kiéleződik a viszony.

Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

A Magyar Nemzet informátora szerint Magyar Péter próbálkozik a vidékre való visszatérésre, de ezek a próbálkozások sorozatosan kudarcot vallanak.

Nagyon fontos lenne a vidéki nagyvárosokban, és a kistelepüléseken is szavazatot, szimpatizánsokat szerezni. 2024 nyarán még úgy tűnt, hogy ez simán menni fog, de tavaly ősztől folyamatosan lesújtó számok érkeztek a vidéki választókkal kapcsolatban

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, a Tisza Párt helyi jelentősége a legtöbb térségben rohamosan csökken az előválasztás óta, ugyanis az elnökség nem tud úrrá lenni a Tisza-szigetek és az aktivisták erózióján, illetve a bukott jelöltek sértettségéből fakadó károkozásokon.

Több térségben, ilyen Hajdú-Bihar, Baranya, és Pest vármegye is, komoly viszályok alakultak ki, aminek köszönhetően folyamatosan erodálódik a Tisza Párt

– tette hozzá az informátor. Elárulta, Magyar Péter éppen ezért most több, a vidéki szavazóknak szóló kampánytémát is igyekszik hangoztatni, ugyanakkor ezekkel sem sikerült mostanáig eredményeket elérni.

Be akart vágódni a szegényeknél, ezért fát osztott, és rezsicsökkentésről beszélt. Meg akarta nyerni a gazdákat, ezért elment a tüntetésükre. Azonban Péter arra nem számított, hogy ezek nem elegendőek. Mindeközben pedig a korábban hatékonyan működő országjárás teljesen haszontalanná vált

– jelentette ki az informátor.