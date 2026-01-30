nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központnngyknipah vírusjárványügyi

Magyarországon eddig nem bukkant fel az új halálos vírus

Magyarországon eddig nem fordult elő Nipah-vírus fertőzés, és Európában sem igazoltak behurcolt esetet – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, hangsúlyozva, hogy a hazai járványügyi helyzet biztonságos.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 16:41
Illusztráció Fotó: Gorodenkoff Forrás: Shutterstock
Magyarországon eddig nem fordult elő Nipah-vírus fertőzés, és Európában sem igazoltak behurcolt esetet – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pénteken. 

Medical Staff Navigating a Busy Hospital Hallway. Caucasian Male Doctor and Female Nurse Having a Discussion About an Upcoming Surgery and Medical Procedures as They Walk in Corridor with Other People
Fotó: Shutterstock/Gorodenkoff

Hozzátették: a szakemberek folyamatosan nyomon követik a Nipah-vírussal kapcsolatos nemzetközi helyzetet. 

Magyarországon az NNGYK Nemzeti Biztonsági Laboratóriuma (NBL) a Nipah-vírussal kapcsolatos nemzetközi kutatások egyik európai központja, egyben európai uniós referencialaboratóriumként látja el a veszélyes kórokozókkal – köztük a Nipah-vírussal – kapcsolatos mikrobiológiai referenciafeladatokat az Európai Unió teljes területén.

Az NBL szakmailag és technológiailag teljes mértékben felkészült az esetleges diagnosztikai és kutatási feladatok ellátására, így például az elmúlt években kiemelt szerepet vállaltak több vakcinajelölt és vírusellenes szer hatékonyságának tesztelésében, a vírus megbetegítőképességének kutatásában és nemzetközi standardok felállításában – írták.

A Nipah-vírus egy, a kanyaróvírussal távoli rokonságban álló, állatról emberre terjedő kórokozó, amelyet 1999-ben azonosítottak. 

A vírus természetes gazdái a Dél- és Délkelet-Ázsiában honos gyümölcsevő denevérek és repülő kutyák.

Az emberi fertőzés közvetlen érintkezés útján (fertőzött állattal vagy beteg emberrel), illetve szennyezett élelmiszerek – például az állatok váladékával szennyezett nyers pálmalé fogyasztásával következhet be.

 A vírus nem terjed könnyen, és fontos járványügyi sajátossága, hogy a tünetmentes fertőzött emberek nem vagy csak nagyon kis valószínűséggel tudják továbbadni a kórokozót, ami jelentősen csökkenti a nemzetközi terjedés kockázatát.

A Nipah-vírus Ázsiában, elsősorban Indiában és Bangladesben okoz évről évre megbetegedéseket és kisebb helyi járványokat. A jelenlegi járvány során eddig két megbetegedést igazoltak, és megközelítőleg kétszáz embert helyeztek megfigyelés alá; az indiai egészségügyi hatóságok folyamatos ellenőrzés alatt tartják a helyzetet.

A jelenleg ázsiáai megbetegedéseket illetően az NNGYK folyamatos kapcsolatban áll a nemzetközi szakmai és járványügyi szervezetekkel, figyelemmel kíséri az eseményeket, és szükség esetén haladéktalanul megteszi a szükséges szakmai intézkedéseket. 

A magyar lakosság számára nincs szükség külön óvintézkedésekre, a hazai járványügyi helyzet biztonságos 

– írták.

Az érintett ázsiai térségekbe utazók számára – a nemzetközi ajánlásokkal összhangban – az NNGYK továbbra is az általános egészségügyi óvintézkedések betartását javasolja: 

a beteg állatokkal való érintkezés kerülését, a nyers vagy nem megfelelően hőkezelt élelmiszerek – különösen a nyers pálmalé – fogyasztásának mellőzését, valamint a megfelelő kézhigiénia betartását.

Az NNGYK hangsúlyozta: Magyarország felkészült, a hazai lakosság egészségének védelme biztosított, a helyzetet pedig a központ folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

