Mandiner Mesterterv – Kispadra kerül Magyar Péter? + videó

Új embert küldtek a szponzorok Kapitány István személyében? Megingott Magyar Péterben a bizalom, így esélye sem lesz a miniszterelnökjelölti posztra? Brüsszel lecseréli eddigi megbízható emberét egy megbízhatóbbra? Vagy csupán egy fedősztoriról van szó? A Tisza Párt népszerűségéről, a brüsszelitákról, Zelenszkijről, egy esetleges budapesti Majdanról is kérdezte a Mandiner Mesterterv című podcastműsorában Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője állandó vendégeit, Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét és G. Fodor Gábort, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatóját.

Az adást azzal kezdte Kereki Gergő főszerkesztő, hogy néhány adással korábban már

megjósolták Bajnai Gordon esetleges visszatérését, amikor egy interjú jelent meg vele, sőt felmerült az is, hogy azért is készülhetett el az a cikk, mert gazdái elégedetlenek Magyar Péterrel.

Azóta egy újabb név került be a köztudatba, Kapitány István, akit miniszternek szán a Tisza Párt. A műsor állandó vendégei szerint másról lehet szó, az sem kizárt, hogy a kutatási eredményeket és Magyar Péter ténykedését látva a befektetők átgondolták a dolgokat és egy, az érdeküket jobban képviselő személyt küldtek a Tisza-vezér mellé, esetleg a nyakára, akinek Magyar Péter nem dirigálhat.

G. Fodor Gábor fel is tette a nagy kérdést, hogy miért most, 79 nappal a választás előtt? Majd meg is válaszolta, hogy Kapitány István a nagytőke embere, 37 éve a multik érdekét képviseli. Bár politikai szempontból szűz, de a múltját tekintve az oknyomozó újságíróknak még lesz vele dolga, talán az is kiderül, hogy volt-e rendfokozata – hangzott el a műsorban.

A politikai színtéren soha nem történik semmi véletlenül, Kapitány jelenlétének is oka van, szinte vezető szerepet szántak neki, aki nem Magyar Péter partnere, hanem főnöke lehet.

Azt sem zárták ki, hogy egy esetleges Tisza-kormányban őt ültetnék be a miniszterelnöki székbe, mert az látható, hogy Magyar Péter egy ciklust nem tudna kitölteni.

Elhangzott az is: a Tisza-vezér szétverte a régi ellenzéket, vagyis elvégezte a feladatát, de tovább nem tud menni, eldobható ember lett, mint körülötte sokan mások. Felmerült az is, vajon Kapitány István lesz-e az új Bajnai Gordon, aki kiszolgálja a szponzorokat, a nagytőkét és Brüsszelt.