brüsszeltiszamesterterv

Mandiner Mesterterv – Kispadra kerül Magyar Péter? + videó

Új embert küldtek a szponzorok Kapitány István személyében? Megingott Magyar Péterben a bizalom, így esélye sem lesz a miniszterelnökjelölti posztra?

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 20:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új embert küldtek a szponzorok Kapitány István személyében? Megingott Magyar Péterben a bizalom, így esélye sem lesz a miniszterelnökjelölti posztra? Brüsszel lecseréli eddigi megbízható emberét egy megbízhatóbbra? Vagy csupán egy fedősztoriról van szó? A Tisza Párt népszerűségéről, a brüsszelitákról, Zelenszkijről, egy esetleges budapesti Majdanról is kérdezte a Mandiner Mesterterv című podcastműsorában Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője állandó vendégeit, Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét és G. Fodor Gábort, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatóját.

Az adást azzal kezdte Kereki Gergő főszerkesztő, hogy néhány adással korábban már 

megjósolták Bajnai Gordon esetleges visszatérését, amikor egy interjú jelent meg vele, sőt felmerült az is, hogy azért is készülhetett el az a cikk, mert gazdái elégedetlenek Magyar Péterrel.

Azóta egy újabb név került be a köztudatba, Kapitány István, akit miniszternek szán a Tisza Párt. A műsor állandó vendégei szerint másról lehet szó, az sem kizárt, hogy a kutatási eredményeket és Magyar Péter ténykedését látva a befektetők átgondolták a dolgokat és egy, az érdeküket jobban képviselő személyt küldtek a Tisza-vezér mellé, esetleg a nyakára, akinek Magyar Péter nem dirigálhat.

G. Fodor Gábor fel is tette a nagy kérdést, hogy miért most, 79 nappal a választás előtt? Majd meg is válaszolta, hogy Kapitány István a nagytőke embere, 37 éve a multik érdekét képviseli. Bár politikai szempontból szűz, de a múltját tekintve az oknyomozó újságíróknak még lesz vele dolga, talán az is kiderül, hogy volt-e rendfokozata – hangzott el a műsorban.

A politikai színtéren soha nem történik semmi véletlenül, Kapitány jelenlétének is oka van, szinte vezető szerepet szántak neki, aki nem Magyar Péter partnere, hanem főnöke lehet.

Azt sem zárták ki, hogy egy esetleges Tisza-kormányban őt ültetnék be a miniszterelnöki székbe, mert az látható, hogy Magyar Péter egy ciklust nem tudna kitölteni.

Elhangzott az is: a Tisza-vezér szétverte a régi ellenzéket, vagyis elvégezte a feladatát, de tovább nem tud menni, eldobható ember lett, mint körülötte sokan mások. Felmerült az is, vajon Kapitány István lesz-e az új Bajnai Gordon, aki kiszolgálja a szponzorokat, a nagytőkét és Brüsszelt.

Szóba került az is, semmi értelme nem volt annak, hogy Magyar Péter elment a gazdatüntetésre, ahonnan jól elküldték, hiába bizonygatta, hogy mekkora hazafi, de ez a hajó már elment – tették hozzá. A két elemző amellett sem ment el szó nélkül, hogy Weber vélhetően adott egy kis teret Magyar Péternek, ezért utazhatott, mondhatni futott el képviselőivel együtt az Ursula von der Leyennel kapcsolatos bizalmi szavazás elől.

Mint fogalmaznak, Brüsszelnek 2026-ban a magyar választás a legfontosabb esemény, ugyanis kormányváltást szeretnének, mert Ukrajnát csak így tudják benyomni az unióba és tovább tömni pénzzel. 

Jegyezzük meg, ha nincs Orbán Viktor, akkor nincs vétó.

Emlékeztettek arra, amikor Magyar Péter saját híveit megszavaztatta arról, hogy támogatni kell Ukrajnát és fel kell venni az EU-ba. G. Fodor Gábor szerint a Tisza egy blöffpárt, semmit sem kell nekik elhinni, ezt sem, ezt a voksolást és annak számukra pozitív eredményét Brüsszel várta el, amit teljesítenie kellett Magyar Péternek.

Az uniós csúcsról, Zelenszkij szorult helyzetben mondott davosi beszédéről, Orbán Viktor válaszáról is elmondták határozott véleményüket az adás állandó vendégei.

Ha kíváncsiak arra, hogy a közvélemény-kutatások és a kutató cégek miként állnak most a felmérésekkel, milyen a „mérők harca” és lesz-e budapesti Majdan a választás után, kiderül a Mestertervből.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.