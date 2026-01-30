Orbán ViktorDankó Rádiózene

Már az is tudni, hogy mit fog hallgatni a jövőben Orbán Viktor

A miniszterelnök már tíz éve is a Dankó Rádiót hallgatta.

2026. 01. 30. 17:28
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Tíz éve is Dankót hallgattam, jövő héten is Dankót hallgatok, és azután is Dankót fogok hallgatni – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök ismét leuralta a közbeszéd egy jelentős részét azzal, hogy csütörtökön elárulta, mit hallgat szívesen vezetés közben.

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a kormányfő a magyar zenét részesíti előnyben.

– felelt Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy milyen zenét hallgat a rádióban vezetés közben. A miniszterelnök csütörtök reggeli videójából kiderült, hogy a kormányfő csak akkor hallgat zenét az autóban, ha egyedül utazik.

Ahogy a miniszterelnök elmondta; a Dankó Rádión nemcsak nóta van. Ott van a magyar zene.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

