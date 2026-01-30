Már az is tudni, hogy mit fog hallgatni a jövőben Orbán Viktor

– Tíz éve is Dankót hallgattam, jövő héten is Dankót hallgatok, és azután is Dankót fogok hallgatni – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök ismét leuralta a közbeszéd egy jelentős részét azzal, hogy csütörtökön elárulta, mit hallgat szívesen vezetés közben.
Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a kormányfő a magyar zenét részesíti előnyben.
Dankó Rádió
– felelt Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy milyen zenét hallgat a rádióban vezetés közben. A miniszterelnök csütörtök reggeli videójából kiderült, hogy a kormányfő csak akkor hallgat zenét az autóban, ha egyedül utazik.
Ahogy a miniszterelnök elmondta; a Dankó Rádión nemcsak nóta van. Ott van a magyar zene.
