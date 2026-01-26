vonatszerelvényforgalommáv

Kigyulladt egy mozdony, teljesen leállt a vonatközlekedés az egyes vonalon

Baleset miatt korlátozások vannak a székesfehérvári vonalon is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 20:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy műszaki hibás szerelvény akadályozza a forgalmat Tatánál, ezért hosszabb menetidőre, néhány állomáson hosszabb várakozási időre kell számítani – figyelmeztetett a MÁV.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint

Komárom és Tatabánya között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.

Meg nem erősített információink szerint

kigyulladt egy tehervonat mozdonya, emiatt nyílt pályán is állnak a vonatok addig, amíg el nem oltják a tüzet.

Időközben a MÁV is közölte, hogy mi történt: 

Az első információk szerint Tatabánya és Tata között, Vértesszőlős közelében kigyulladt egy tehervonat mozdonya. Személyi sérülés nem történt. Az oltási munkálatok idejére az érintett szakaszon a felsővezetéket kikapcsolták, ezért Tatabánya és Tata között áll a forgalom.

– Tatabánya és Komárom között pótlóbuszok állnak forgalomba. Az S10-es vonatok megosztva, csak Budapest és Tatabánya, valamint Tata és Győr között járnak. A Győrből 19:38-kor a Déli pályaudvarra, illetve a Déli pályaudvarról 19:25-kor a Déli pályaudvarra elindult S10-es vonat (4921, 4928) a Tatabánya és Komárom közötti szakaszon marad ki. 

A távolsági IC, a nemzetközi EC és Railjet vonatok csak Budapest és Tatabánya között, illetve az ausztriai/nyugat-magyarországi végállomásuk és Komárom között közlekednek. A Keleti pályaudvarról 20:40-kor Salzburgba induló Kálmán Imre EuroNight (EN 462) kerülő útirányon, Tatabánya érintése nélkül, Székesfehérváron át közlekedik, a magyarországi szakaszon menetideje jelentősen megnő – írták. 

Baleset miatt korlátozások érvényesek a székesfehérvári vonalon is

A Budapest–Székesfehérvár vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre, kimaradó vonatokra kell számítaniuk, mert Kápolnásnyék és Gárdony között baleseti helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok – közölték. Velence és Velencefürdő megállóhelyen a vonatok mindkét irányban a Székesfehérvár irányú peronnál állnak meg.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

Egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.