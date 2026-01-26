Kigyulladt egy mozdony, teljesen leállt a vonatközlekedés az egyes vonalon

Egy műszaki hibás szerelvény akadályozza a forgalmat Tatánál, ezért hosszabb menetidőre, néhány állomáson hosszabb várakozási időre kell számítani – figyelmeztetett a MÁV.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint

Komárom és Tatabánya között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.

Meg nem erősített információink szerint

kigyulladt egy tehervonat mozdonya, emiatt nyílt pályán is állnak a vonatok addig, amíg el nem oltják a tüzet.

Időközben a MÁV is közölte, hogy mi történt:

Az első információk szerint Tatabánya és Tata között, Vértesszőlős közelében kigyulladt egy tehervonat mozdonya. Személyi sérülés nem történt. Az oltási munkálatok idejére az érintett szakaszon a felsővezetéket kikapcsolták, ezért Tatabánya és Tata között áll a forgalom.

– Tatabánya és Komárom között pótlóbuszok állnak forgalomba. Az S10-es vonatok megosztva, csak Budapest és Tatabánya, valamint Tata és Győr között járnak. A Győrből 19:38-kor a Déli pályaudvarra, illetve a Déli pályaudvarról 19:25-kor a Déli pályaudvarra elindult S10-es vonat (4921, 4928) a Tatabánya és Komárom közötti szakaszon marad ki.

A távolsági IC, a nemzetközi EC és Railjet vonatok csak Budapest és Tatabánya között, illetve az ausztriai/nyugat-magyarországi végállomásuk és Komárom között közlekednek. A Keleti pályaudvarról 20:40-kor Salzburgba induló Kálmán Imre EuroNight (EN 462) kerülő útirányon, Tatabánya érintése nélkül, Székesfehérváron át közlekedik, a magyarországi szakaszon menetideje jelentősen megnő – írták.

Baleset miatt korlátozások érvényesek a székesfehérvári vonalon is

A Budapest–Székesfehérvár vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre, kimaradó vonatokra kell számítaniuk, mert Kápolnásnyék és Gárdony között baleseti helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok – közölték. Velence és Velencefürdő megállóhelyen a vonatok mindkét irányban a Székesfehérvár irányú peronnál állnak meg.

