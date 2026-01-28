autópálya-szakaszteherforgalomszerb határszakasz

Még mindig tart a kamionosok demonstrációja a magyar–szerb határon, dugókra kell számítani

A szerbiai, boszniai és montenegrói fuvarozók szövetségének tagjai hétfő óta zárlat alatt tartják a schengeni országokkal közös határátkelőkön a teherforgalmi sávokat.

Forrás: police.hu2026. 01. 28. 8:42
illusztráció Fotó: Faludi Imre Forrás: MTVA
A szerbiai, bosznia-hercegovinai és montenegrói fuvarozók szövetségének tagjai január 26-tól határozatlan ideig demonstrációt kezdtek, amely érinti a magyar határátkelőhelyeket is. A magyar–szerb határszakaszon Röszke, Tompa és Hercegszántó teherforgalmi átkelőhelyein demonstrálnak a kamionosok  mind a belépő, mind a kilépő irányban, ami miatt torlódásokra, dugókra kell számítani – számol be a Police.hu. 

Forrás: Police.hu

A határzónák túlterhelésének és a járművek feltorlódásának elkerülése érdekében a szállítmányozóknak az alábbi alternatív útvonalak igénybevételét javasolja a rendőrség:

  • Az M5-ös autópályán térjenek le az M43-as autópályára és haladjanak tovább Románia irányába a Csanádpalota (Nagylak II.) autópálya-határátkelőhelyen keresztül.
  • Használják a Nagykereki (Bors II.) határátkelőhelyet Románia felé. 
  • Mivel Hercegszántón is teljes a lezárás, tilos letérni az M6-os autópályáról a szerb határ irányába. Az érintett járművek vezetőinek azt tanácsolják, haladjanak tovább Horvátország irányába, és vegyék igénybe a horvát tranzitútvonalakat a célállomás eléréséhez.

A közlekedésbiztonság, a parkolási rend és a forgalom fenntarthatósága érdekében a rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy ne közelítsék meg közvetlenül a lezárt határszakaszokat.

Várakozás céljából az M1-es, az M0-s, az M5-ös és az M6-os autópályák mentén található, nagy befogadóképességű kamionparkolókat használják. Ajánlott már a nyugati határszakasztól (Hegyeshalom/Rajka) megkezdeni a pihenők megtervezését, és a belsőbb útszakaszokon szabad várakozóhelyeket keresni. 

A leállósávban történő várakozás szigorúan tilos és életveszélyes.

 A rendőrség a szabálytalanul várakozókkal szemben intézkedni fog. A demonstráció időtartamának bizonytalansága miatt kérik az útra kelőket, hogy gondoskodjanak elegendő üzemanyagról, élelemről és ivóvízről.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA)


 

 

 

