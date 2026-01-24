Rég nem látott dugók várhatóak hétfőtől a déli határnál, szerb fuvarozók demonstrálnak a határátkelőknél

A szerb, bosznia-hercegovinai és montenegrói fuvarozók szövetségének tagjai 2026. január 26-án (hétfőn) 12 órától határozatlan ideig országos méretű demonstrációt kezdenek. A magyar–szerb határszakaszon Röszke, Tompa, Hercegszántó teherforgalmi átkelőhelyei érintettek a blokádban mind a belépő, mind a kilépő irányú forgalom esetében – tájékoztatott a police.hu.

Fotó: Faludi Imre

A határzónák túlterhelésének és a járművek feltorlódásának elkerülése érdekében a szállítmányozók számára az alábbi alternatív útvonalak igénybevételét javasolja a rendőrség:

Az M5-ös autópályán térjenek le az M43-as autópályára és haladjanak tovább Románia irányába a Csanádpalota (Nagylak II.) autópálya-határátkelőhelyen keresztül. Az M4-es autóúton a román határ felé használják a Nagykereki (Bors II.) határátkelőhelyet Románia felé.

Forrás: police.hu

Tekintettel arra, hogy Hercegszántó is teljes lezárás alatt lesz, az M6-os autópályáról a szerb határ irányába történő letérés tilos. Az érintett járművek haladjanak tovább Horvátország irányába, és vegyék igénybe a horvát tranzitútvonalakat a célállomás eléréséhez.

A közlekedésbiztonság, a parkolási rend és a forgalom fenntarthatósága érdekében az alábbiak betartására kérik a járművezetőket: ne közelítsék meg közvetlenül a lezárt határszakaszokat. Várakozás céljából az M1-es, az M0-s, az M5-ös és az M6-os autópályák mentén található nagy befogadóképességű kamionparkolókat használják.

Kapacitástervezéskor ajánlott már a nyugati határszakasztól (Hegyeshalom/Rajka) megkezdeni a pihenők megtervezését, és a belsőbb útszakaszokon szabad várakozóhelyeket keresni.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a leállósávban történő várakozás szigorúan tilos és életveszélyes. A rendőrség a szabálytalanul várakozókkal szemben intézkedni fog. A demonstráció időtartamának bizonytalansága miatt kérik, hogy gondoskodjanak elegendő üzemanyagról, élelemről és ivóvízről.