Meghalt egy futó Tihanyban

A Tihany Trail Terepfutás és Nordic Walking Verseny elnevezésű hagyományos év eleji sportrendezvényen életét vesztette egy 47 éves futó – írja a Veol.

A lap információi szerint a tragédia a január 17-i versenyen történt. Bár mentőhelikopter is érkezett a helyszínre,

a sportoló életét nem tudták megmenteni.

A hírt az esemény hivatalos Facebook-oldalán is közzétették.

A szervezők köszönetet mondtak mindenkinek, akik részt vettek a mentésben, és részvétüket fejezték ki a gyászoló hozzátartozóknak.

