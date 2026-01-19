Meghalt egy futó Tihanyban

A Tihany Trail Terepfutás és Nordic Walking Verseny elnevezésű hagyományos év eleji sportrendezvényen életét vesztette egy 47 éves futó – írja a Veol.
A lap információi szerint a tragédia a január 17-i versenyen történt. Bár mentőhelikopter is érkezett a helyszínre,
a sportoló életét nem tudták megmenteni.
A hírt az esemény hivatalos Facebook-oldalán is közzétették.
A szervezők köszönetet mondtak mindenkinek, akik részt vettek a mentésben, és részvétüket fejezték ki a gyászoló hozzátartozóknak.
A Tihany Trail futóversenyen történt tragédiáról és a versenyről a ide kattintva olvashat.
