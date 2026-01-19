Rendkívüli

Orbán Viktor: Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen! – kövesse nálunk élőben + videó

terepfutástihany trailverseny

Meghalt egy futó Tihanyban

Tragédia történt a Tihany Trail terepfutáson. A 47 éves férfi verseny közben vesztette életét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 10:01
Running shoes sole close up image of winter jogger feet in running sneakers on the snowy park path during sunny day. Rear view sole shot. 2554048527
Fotó: Soloviova Liudmyla
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A  Tihany Trail Terepfutás és Nordic Walking Verseny elnevezésű hagyományos év eleji sportrendezvényen életét vesztette egy 47 éves futó – írja a Veol.

A lap információi szerint a tragédia a január 17-i versenyen történt. Bár mentőhelikopter is érkezett a helyszínre,

a sportoló életét nem tudták megmenteni.

A hírt az esemény hivatalos Facebook-oldalán is közzétették.

A szervezők köszönetet mondtak mindenkinek, akik részt vettek a mentésben, és részvétüket fejezték ki a gyászoló hozzátartozóknak.

A Tihany Trail futóversenyen történt tragédiáról és a versenyről a ide kattintva olvashat.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGrönland

Egy fontos cikk

Bayer Zsolt avatarja

Hogy ne csak mindig a szokásos libsi mantrát olvasgassuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu