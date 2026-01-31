bod péter ákosTisza PártTisza-adómagyar pétereuró

Megszorításokat lengetett be a Tisza-közeli Bod Péter Ákos + videó

Bod Péter Ákos közgazdász egy videóinterjúban azt mondta, hogy a közös euró bevezetése feszes költségvetési politikát és megszorításokat eredményezne Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 19:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bod Péter Ákos közgazdász, volt jegybankelnök egy interjúban lényegében elismerte, hogy az általa támogatott gazdaságpolitikai irány, különösen az euró bevezetése jelentős megszorításokkal járna Magyarországon – írja a Mandiner.

Bod Péter Ákos arról beszélt: a forint fenntartása szerinte túl drága és kockázatos, az euró viszont csak fegyelmezett, szigorú költségvetési politikával lenne tartható, ami elkerülhetetlenül a lakosságot érintő megszorításokat jelentene.

A közgazdász ugyanakkor kerülte Magyar Péter nyílt bírálatát, noha az általa felvázolt gazdasági következmények éppen azokkal az elképzelésekkel csengenek össze, amelyeket a Tisza Párt környezetében is hangoztatnak.

A lap rámutat: Bod Péter Ákos lényegében megszorításokat lengetett be, miközben nem vállalta fel annak politikai következményeit, és nem mondta ki egyértelműen, hogy ezek az intézkedések kinek a programjához köthetők. A Mandiner szerint a megszólalás újabb példája annak, hogy a baloldali-liberális gazdaságpolitikai gondolkodás végső soron mindig a lakosság terheinek növelésével számol, még ha ezt technokrata, „szakértői” nyelvezetbe is csomagolják.

Bod Péter Ákos tavaly februárban egy tiszás rendezvényen a progresszív adóztatás mellett érvelt, és arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával.

Borítókép: Bod Péter Ákos (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu