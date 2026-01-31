Megszorításokat lengetett be a Tisza-közeli Bod Péter Ákos + videó

Bod Péter Ákos közgazdász, volt jegybankelnök egy interjúban lényegében elismerte, hogy az általa támogatott gazdaságpolitikai irány, különösen az euró bevezetése jelentős megszorításokkal járna Magyarországon – írja a Mandiner.

Bod Péter Ákos arról beszélt: a forint fenntartása szerinte túl drága és kockázatos, az euró viszont csak fegyelmezett, szigorú költségvetési politikával lenne tartható, ami elkerülhetetlenül a lakosságot érintő megszorításokat jelentene.

A közgazdász ugyanakkor kerülte Magyar Péter nyílt bírálatát, noha az általa felvázolt gazdasági következmények éppen azokkal az elképzelésekkel csengenek össze, amelyeket a Tisza Párt környezetében is hangoztatnak.

A lap rámutat: Bod Péter Ákos lényegében megszorításokat lengetett be, miközben nem vállalta fel annak politikai következményeit, és nem mondta ki egyértelműen, hogy ezek az intézkedések kinek a programjához köthetők. A Mandiner szerint a megszólalás újabb példája annak, hogy a baloldali-liberális gazdaságpolitikai gondolkodás végső soron mindig a lakosság terheinek növelésével számol, még ha ezt technokrata, „szakértői” nyelvezetbe is csomagolják.

Bod Péter Ákos tavaly februárban egy tiszás rendezvényen a progresszív adóztatás mellett érvelt, és arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával.