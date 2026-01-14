A férfi egy borsodi település iskolájában, a 2019-2020-as tanévben szoros kapcsolatot alakított ki egy 16 éves lánnyal, akivel iskolán kívül is rendszeresen találkozott. A lány beleegyezésével többször is szexuális kapcsolatot létesítettek.
Megvan az ítélet a borsodi tanár ügyében, aki az egyik diákjával élt szexuális életet
A Mezőkövesdi Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 2 év szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélt egy borsodi tanárt, aki szexuálisan közelített tanítványaihoz – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.
A terhelt egy másik borsodi település iskolájában 2023-ban két 14 éves kor alatti diáklány külsejével kapcsolatban szexuális megjegyzéseket tett. A lányokat ölelgette és simogatta, valamint velük szexuális tartalmú beszélgetéseket kezdeményezett, cselekményével csak a sértettek kifejezett kérésére hagyott fel – közölték.
A bíróság az ítélet mellett végleges hatállyal eltiltotta a férfit minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelyben tizennyolc évnél fiatalabb személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel hatalmi, befolyási viszonyban állna.
A döntéshozatalkor súlyosító körülmény volt a cselekmények halmazata, fokozott társadalomra való veszélyessége és erkölcsileg elvetendő volta, míg enyhítő körülményként esett latba a terhelt büntetlen előélete és egyéb személyi körülményei, illetve az időmúlás.
Orbán Balázs: Brüsszel adóemeléseket és megszorításokat követel Magyarországtól + videó
Brüsszel még legalább 800 milliárd dollárt akar elkölteni Ukrajnára rezsijének finanszírozására.
Romlott a levegőminőség, mutatjuk a leginkább érintett városokat
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége több észak-magyarországi településen.
Kéri László megint leleplezte Magyar Péter titkos terveit
A Tisza Párt szakértője újabb részleteket árult el a baloldali párt terveiről.
Negyven településről nem tudták elvinni a szemetet a napokban, de lépni fog a Mohu
Folyamatosan dolgoznak a kukásautók az országban.
