Bátor édesapa mentett ki két lányt a jeges Ipolyból – videón a hőstett

A babakocsival sétáló férfi a segélykiáltásokat meghallva azonnal a bajbajutottak megmentésére sietett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 15:59
Mint arról beszámoltunk, két tinilány alatt beszakadt vasárnap az Ipoly jege Ipolydamásd és Szob között. A 13 és egy 15 éves fiatalok egy szobi apukának köszönhetik az életüket, aki a segélykiáltásaikat meghallva gondolkodás nélkül a segítségükre sietett – közölte a Rendészeti Államtitkárság, amely a Facebook-oldalán közzé tett egy videót a mentés utáni pillanatokról.

A tájékoztatás szerint

a férfi – miután hívta a 112-t – mindkét lányt kihúzta a fagyos vízből, ám a jégpáncélról nem tudta a partra vonszolni őket,

onnan az időközben kiérkező rendészeti egységek vitték a két lányt biztonságos helyre. A fiatalokon látható sérülés nem volt.

Átázott ruhájuk helyett száraz egyenruhába bújtatták őket, majd a Pest vármegyei rendőrség járőrei és a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói karjukba emelve vitték mindkettőjüket a mentőautóhoz.

Később kiderült, hogy a szlovákiai fiatalok egy határ közeli településről sétáltak a partra. Egyikük a jégre merészkedett, ami beszakadt alatta, barátnője pedig a mentés közben szintén a vízbe esett. Mellkasig merültek a jeges vízben, a lábuk nem ért le, kimászni nem tudtak, csak kapaszkodtak a jégbe, miközben egyre fogyatkozó erejükkel segítségért kiabáltak.

Borítókép: A két lányt a kiérkező tűzoltók és rendőrök átadták a mentőknek (Képernyőfotó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

