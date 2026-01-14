Megmagyarázhatatlan tömeges rosszullétek a nagykanizsai iskolában – ezt találták a szakértők

A december elején Nagykanizsán történt tömeges iskolai rosszullétek ügyében a kormányhivatali vizsgálat már lezárult, a rendőrségi eljárás azonban még folyamatban van.

Mentők sorakoztak fel az udvaron, a gyerekek megijedtek. Fotó: Szakony Attila

A Zala Vármegyei Kormányhivatal arról tájékoztatott, hogy a rendelkezésre álló vízügyi, egészségügyi és katasztrófavédelmi mérések

alapján az iskolában egészségre ártalmas gázkoncentráció nem volt kimutatható.

A munkavédelmi osztály és a népegészségügyi főosztály a takarítószerek megfelelő tárolására, felhasználására, illetve a takarítási szabályok betartására vonatkozóan határozott meg intézkedéseket, de jelezte, hogy ez a történtekkel nem hozható összefüggésbe. A teljesítésre megadott határidő január 5-én járt le, az utóellenőrzésen tapasztaltak alapján az iskola az előírt kötelezéseket teljesítette – közölte a zalai kormányhivatal.

December 9-én a nagykanizsai Kőrösi általános iskolából 37 diákot és két felnőttet szállítottak a nagykanizsai, illetve a zalaegerszegi kórházba megfigyelésre elsősorban köhögés és hányinger miatt.

A felnőttek, valamint a gyerekek többsége még aznap, a bent tartott gyerekek pedig másnap hazatérhettek.

Az esettel összefüggésben a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mérései egészségre ártalmas anyag jelenlétét nem mutatták ki.