Nagyon lassan szűnik a torlódás, fél napja dugó áll az M1-es kritikus szakaszán

Korábbi balesetek miatt az M0-s autóúton és az M1-es autópályán is több kilométeres torlódás alakult ki.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 19:38
Az Útinform tájékoztatása szerint M1-es autópályán, Budapest felé, Bicske térségében, a 33-as kilométernél – ahol korábban a külső sávban három kamion ütközött össze – megszűnt a sávzárás, de a jelentős torlódás csak lassan oszlik. Az internetes beszámolók szerint több órája áll a forgalom az autópálya kritikus, felújítás alatt álló szakaszán. Már délután, 13 óra után arról írtunk, hogy több mint tíz kilométeres a torlódás. 

Az M0-s autóút déli szakaszán, az M1-es autópálya irányába Halásztelek térségében, a Nagy-Duna-hídnál a 15-ös kilométernél is megszűnt a sávzárás, de az erős forgalom miatt a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel.

A 44-es főúton, Szarvas közelében a 79-es kilométernél egy személyautó vaddal ütközött, majd árokba borult. Félpályás lezárás mellett tart a helyszínelés.

A 65-ös főúton, Hőgyésznél, a 25-ös kilométernél két személyautó ütközött össze, a forgalmat megállították.

Borítókép: Rendőrségi helyszínelés az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Inárcsnál (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)


