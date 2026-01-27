időhőmérsékletfelhőzetszélónos szitálás

Napsütés után csúszós meglepetés? Ónos szitálás is várható

Napközben fokozatosan javulnak a látási viszonyok, csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen bukkan elő a nap. Ugyanakkor kisebb körzetekben makacsul megmaradhat a borult, párás idő.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 6:30
Reggelre a Tiszántúlon is eláll az eső, ám a ködösebb tájakon szitálás, helyenként akár ónos szitálás is előfordulhat. A szél többnyire gyenge marad, csak a magasabban fekvő területeken élénkülhet meg időnként – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Kedd délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

A nappali csúcshőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de ahol tartósabb a felhőzet és a pára, ott néhány fokkal hűvösebb lehet. 

Késő estére mínusz 4 és plusz 3 fok közé süllyed a hőmérséklet.

A légköri változások összességében nem terhelik meg jelentősen a szervezetet, ugyanakkor a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti az ízületi panaszokat, csökkentheti a mozgástartományt. Az érintett testrészek reggeli átmozgatása enyhítheti a tüneteket. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik fokozódhatnak, ráadásul ilyenkor könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért kiemelten fontos a fokozott higiénia – derül ki a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzéséből

Szerdától borul az ég, a hét végére akár havazás is jöhet

Szerdán délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól pedig jelentősebb eső érkezik, estére már országszerte számítani lehet csapadékra. A hőmérséklet 5 fok körül alakul, miközben az élénk délkeleti szél kitart.

Csütörtökön délelőtt sokfelé marad a borult idő, helyenként gyenge esővel, majd napközben délnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, a hőmérséklet visszaesik, csupán 3 fok körül tetőzik – írja a Köpönyeg.

Pénteken többnyire felhős, párás idő várható, elszórtan szitálással vagy kisebb esővel. A csúcshőmérséklet 5–6 fok lehet.

Szombaton borult, nedves idő ígérkezik, helyenként gyenge csapadékkal, amely havas esőbe, majd havazásba válthat.

 A hőmérséklet 1 fok köré csökken.

