Navracsics Tibor: A vándortábor nem csupán nyári program, hanem életre szóló iskola

A vándortáborok a jövő közösségeit, a jövő nemzetét építik – hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a VIII. Vándortábor Konferencián szerdán, Budapesten.

Navracscs Tibor a a VIII. Vándortábor Konferencián Fotó: Facebook

Navracsics Tibor köszöntőjében úgy fogalmazott, a vándortábor örök élmény, ami az életre tanítja meg a gyerekeket és felnőtteket.

Mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a jövő Magyarországa egészséges, érdeklődő, összetartó közösség legyen

– húzta alá a miniszter. Hozzátette: a vándortábor sok más mellett szerénységre, alázatra nevel a természet erőivel szemben, megtanítja a gyerekeket együtt játszani, segíteni egymásnak, praktikusan összepakolni, vigyázni a holmijukra, főzni, sátrat állítani, vagyis „az élet gyakorlati tudására, tapasztalatára tanít.”

A miniszter kiemelte:

nagyon hálás Révész Máriusznak, az aktív Magyarországért felelős államtitkárnak, amiért újraélesztette, felkarolta, új energiával töltötte meg ezt a mozgalmat.

Hozzátette: az elmúlt bő évtizedben rengeteg fejlesztés és kezdeményezés valósult meg, amelyek a mozgást és életmódváltást népszerűsítik a lakosság körében.

Navracsics Tibor felidézte: ő maga felső tagozatos általános iskolásként ismerkedett meg a vándortáborok világával, és ma is őrzi mindazokat az értékeket, kapcsolatokat, tanulságokat, amelyeket a táborozás adott neki.

A gyerekek sokkal rosszabb egészségi állapotban vannak, mint 10-20 évvel ezelőtt

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár arról beszélt:

a vándortábor kiváló lehetőség a gyerekek számára, hogy élményeket gyűjtve tágítsák a teljesítőképességük határait, miközben erősödik bennük a haza iránti kötődés, a hazaszeretet is.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár beszédet mond a VIII. Vándortábor Konferencián. Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Rámutatott, a táboroknak területfejlesztési jelentőségük is van, a résztvevők évi 120 ezer vendégéjszakája mintegy hárommilliárd forintos bevételt hoz a gazdaságnak.

Egy ilyen tábor előreviszi a térség marketingjét, erősíti a térségi öntudatot is, összefogásra készteti az embereket, szervezeteket, hogy megmutassák a helyi látványosságokat, turisztikai lehetőségeket

– magyarázta.