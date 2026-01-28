Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

navracsics tiborrévész máriuszgyerekvándortábor

Navracsics Tibor: A vándortábor nem csupán nyári program, hanem életre szóló iskola

A vándortáborok egyszerre nevelnek, közösséget teremtenek és milliárdos bevételt hoznak a térségeknek – hangzott el a VIII. Vándortábor Konferencián. Navracsics Tibor szerint ezek a programok a jövő nemzetének alapjait rakják le, Révész Máriusz pedig arra figyelmeztetett: a gyerekek egészségi állapota drámaian romlik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 14:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vándortáborok a jövő közösségeit, a jövő nemzetét építik – hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a VIII. Vándortábor Konferencián szerdán, Budapesten.

Navracscs Tibor a a VIII. Vándortábor Konferencián Fotó: Facebook

Navracsics Tibor köszöntőjében úgy fogalmazott, a vándortábor örök élmény, ami az életre tanítja meg a gyerekeket és felnőtteket.

Mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a jövő Magyarországa egészséges, érdeklődő, összetartó közösség legyen

– húzta alá a miniszter. Hozzátette: a vándortábor sok más mellett szerénységre, alázatra nevel a természet erőivel szemben, megtanítja a gyerekeket együtt játszani, segíteni egymásnak, praktikusan összepakolni, vigyázni a holmijukra, főzni, sátrat állítani, vagyis „az élet gyakorlati tudására, tapasztalatára tanít.”

A miniszter kiemelte: 

nagyon hálás Révész Máriusznak, az aktív Magyarországért felelős államtitkárnak, amiért újraélesztette, felkarolta, új energiával töltötte meg ezt a mozgalmat. 

Hozzátette: az elmúlt bő évtizedben rengeteg fejlesztés és kezdeményezés valósult meg, amelyek a mozgást és életmódváltást népszerűsítik a lakosság körében.

Navracsics Tibor felidézte: ő maga felső tagozatos általános iskolásként ismerkedett meg a vándortáborok világával, és ma is őrzi mindazokat az értékeket, kapcsolatokat, tanulságokat, amelyeket a táborozás adott neki.

A gyerekek sokkal rosszabb egészségi állapotban vannak, mint 10-20 évvel ezelőtt

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár arról beszélt: 

a vándortábor kiváló lehetőség a gyerekek számára, hogy élményeket gyűjtve tágítsák a teljesítőképességük határait, miközben erősödik bennük a haza iránti kötődés, a hazaszeretet is.

Budapest, 2026. január 28. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár beszédet mond a VIII. Vándortábor Konferencián a budapesti Eiffel Műhelyházban 2026. január 28-án. MTI/Soós Lajos
Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár beszédet mond a VIII. Vándortábor Konferencián. Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Rámutatott, a táboroknak területfejlesztési jelentőségük is van, a résztvevők évi 120 ezer vendégéjszakája mintegy hárommilliárd forintos bevételt hoz a gazdaságnak.

Egy ilyen tábor előreviszi a térség marketingjét, erősíti a térségi öntudatot is, összefogásra készteti az embereket, szervezeteket, hogy megmutassák a helyi látványosságokat, turisztikai lehetőségeket

 – magyarázta.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a mozgalmat 2016-ban kezdték újraéleszteni, majd 2017-ben indult először tábor, ötszáz gyerek részvételével, 2020-ban pedig a koronavírus-járvány ellenére is több mint nyolc és félezer gyerek kapcsolódott be. Ma már gyalogos, erdei, vízi, kerékpáros és zarándok vándortábort is szerveznek, 41 útvonalon, 160 szálláshely bevonásával, és az eltelt kilenc év alatt több mint 100 ezer gyerek vett részt – ismertette.

Révész Máriusz hangsúlyozta: 

szeretnék elérni, hogy kicsit többet mozogjanak az emberek, éljenek egészségesen.

A vándortáborokra soha ilyen szükség nem volt, mint ma – jelentette ki, hozzátéve: a gyerekek sokkal rosszabb egészségi állapotban vannak, mint 10-20 évvel ezelőtt. Az iskolai Netfit-mérések adatai szerint a helyzet drámai, 

minden negyedik gyerek elhízott, és országosan kedvezőtlen a gyerekek egészségi állapota

 – fejtette ki, megjegyezve: ötödikes korban a gyerekek 68,5 százaléka van az „egészségzónában”, de a 12. osztályban ez az arány már csak 40 százalékos.

Budapest, 2026. január 28. A VIII. Vándortábor Konferencia résztvevői a budapesti Eiffel Műhelyházban 2026. január 28-án. MTI/Soós Lajos
A VIII. Vándortábor Konferencia résztvevői a budapesti Eiffel Műhelyházban 2026. január 28-án. Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség

Az államtitkár kiemelte: 

fontos, hogy a mozgást megszerettessék, élménnyé tegyék, és a testnevelésórákon minden gyerek találjon neki tetsző mozgásformát.

Jelezte: világszinten probléma, hogy a gyerekek keveset mozognak és túl sok időt töltenek a virtuális térben, ami miatt a személyes kapcsolataik elsorvadnak, romlik a teljesítményük és megnövekszik körükben a mentális problémák aránya.

Révész Máriusz fontosnak nevezte, hogy 

az iskolák ne csak elvégezzék a Netfit-méréseket, de használják is fel a kapott eredményeket arra, hogy saját egészségfejlesztési tervet, stratégiát alakítsanak ki, „ami egyébként törvényi kötelességük is.”

Borítókép: Navracscs Tibor a a VIII. Vándortábor Konferencián (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu