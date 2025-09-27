Elmerülés Magyarország őserdőjében, nyakig a csalánban

Burok-völgy. Amikor meglátom a századik, az úton keresztbe fekvő fát, elönt a pulykaméreg. Kilencvenkilenc testvéredet átmásztam már, átbújtam alattuk, olykor hétrét görnyedve, máskor a fülemet és arcomat csípő csalánossal megküzdve. Hány van még belőled? Másik száz? Kétszáz? Az égre nézek, a szűk, leszakadó szurdokban alig látom a napot. Először hátizsákomat dobom át a fán, majd nekilendülök, megkapaszkodom, a mozdulatok már automatikusak. Az újabb akadály legyőzése után telefonomra nézek. Hat órája vagyok a szurdokban, hat órája nem csipog, nem zörög, nincs kapcsolat. Jól van ez így.

Sok száz kidőlt fa nehezíti a sétát, de a Burok-völgy így is óriási élmény

Fotó: Csudai Sándor

Szemünk előtt nő az új élet a Burok-völgy kidőlt fatörzsein

Aznap reggel Várpalotára érkeztem meg vonattal. Az állomás előtti megállóból indulnak azok a buszok, amelyek Tés felé viszik az utasokat. Addig nem kell elmenni, a Királyszállási elágazás nevű megállónál kell leszállni. Ez a Burok-völgy külső bejárata. A jelzések jól tájékoztatnak, egy kellemesen egyenes, majd kissé lejtő aszfaltos úton kezdjük meg a kirándulást. Mielőtt elérnénk a környék egyik nevezetességét, a Nagy-Magyarország Parkot, fából ácsolt tábla mutat jobbra, s jelzi, hogy ez itt a Burok-völgy bejárata. A felirat előre figyelmeztet: nehezen járható út előtt állunk. Ezt viszont tényleg illik komolyan venni. Annyit segítek: aki a Királyszállás felől kezdi meg a túrát, s egy idő után úgy érzi, elege van a mászásból-bújásból, az egy idő után vissza tud fordulni. Ha azonban több mint egy órát haladtunk befelé, ez már nem érdemes megtenni. Hogy honnan kapta a nevét ez a völgy? Tavasszal, amikor a fák lombkoronája egyre terebélyesebb lesz, a levelek és az ágak szinte sátorként borulnak rá a völgyre, különleges burkot alkotva.

A letérés előtt érdemes kis sétát tenni a Nagy-Magyarország Parkba. Hosszú lesz az út, itt juthatunk vízhez, energiát adó szőlőcukorhoz vagy más ételhez. Érdemes minden szükséges dolgot megvenni, s az sem árt, ha elmondjuk, hogy a következő órákat a Burok-völgyben töltjük. Miért van erre szükség? Nos, a völgyben órákon keresztül úgy fogunk gyalogolni, hogy nem lesz kapcsolatunk a külvilággal. Éppen ezért nem árt, ha tudnak rólunk.